Importante robo en vivienda de Venado Tuerto: "Estuvieron al lado nuestro mientras dormíamos"

Esta vez fue el turno en una vivienda de la cual se llevaron varios objetos de valor y dinero en efectivo, pero lo que más preocupa a las víctimas es que los malvivientes estuvieron cerca de ellos en todo momento: "Nos entraron a robar mientras dormíamos, caminaron al lado nuestro mientras dormíamos", remarcaron las víctimas.

Dando más detalles de lo robado, Romina una de las víctimas, explicó: "Nos robaron los dos celulares Motorola (moto g 6) y (moto E6 plus). Todas mis herramientas de peluquería; sacador de pelo, planchita, maquina wall de cortar a hombres, tijeras, navajas, una garrafa. Todas las herramientas de Juanpy, se tomaron el trabajo de subirse al auto y revisar todo también".

Además los delincuentes se llevaron otros objetos de valor y dinero: "El DVD que estaba adentro de un mueble. Nos llevaron dinero en efectivo, pero nos dejaron las billeteras con los documentos".

"Tengo que dar gracias a Dios que no nos hicieron nada. Estuvieron al lado nuestro mientras dormíamos; es lo que más impotencia me da. Nos dieron vuelta la casa y no escuchamos nada. Increíble la habilidad que tienen", comentó Romina y realizó un pedido: "Por favor si les llegan a ofrecer algo de todo esto les agradezco de corazón que nos avisen al 3462551982, es el celular de mi mamá. Desde ya muchas gracias".

