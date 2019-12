"Perdemos todos los argentinos": Duro comunicado de la Sociedad Rural de Venado Tuerto

Se vuelve a tropezar con la misma piedra y no solo pierde el campo y/o el gobierno. Perdemos TODOS los argentinos.

Para pedir, primero hay que dar. Con un Estado elefantiásico, el primer plan de ajuste que deberia haber presentado el Gobierno que inicia es el de disminución de gasto publico.

La emergencia fiscal es una mentira. La recaudación viene en incremento ininterrumpido. La crisis es económica (inflacion letal) y acumulamos años de falta de crecimiento. La historia del pais evidencia que cuando se sacan trabas a la agroindustria, trepa a niveles insospechados. También que la peor contra de las economias regionales son las cargas sociales, y este plan las incrementa.

El agro necesita incentivos porque no solo produce alimentos, fibras y energias... sino que muchos otros productos (bioeconomia) que impulsan generacion de riqueza, empleo, servicios, recaudación, arraigo, etc en sus lugares de origen. El marco de sinceridad es este, las cosas por su nombre.

© 2019 Diario La Guía