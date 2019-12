Allanamiento en la Municipalidad de Venado Tuerto por la "causa de los cuadernos"

Los allanamientos se dieron en el marco de una causa que se tramita en la Justicia federal de Cómodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires.

Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Claudio Bonadio y están relacionados a la famosa "causa de los cuadernos" en la cual se investiga el lavado de dinero en la era del kirchnerismo.

En la Municipalidad de Venado Tuerto buscaron documentos y facturas correspondientes al Gobierno de José Luis Freyre; periodo 2011/2015, cuando Cristina Fernández de Kirchner era Presidenta de la Nación.

Sí bien la información hasta el momento es muy hermética; habría trascendido que se llevaron de la Municipalidad de Venado Tuerto siete facturas realizadas en el período de la gestión municipal de José Luis Freyre y la mismas habrían sido firmadas por Pablo Rada; quien era Secretario de Obras Públicas, por liquidación de honorarios a profesionales. El concepto expresado en las facturas es de “honorarios” y en el Oficio Judicial se solicita un detalle pormenorizado de los servicios realizados a favor de la Municipalidad, que constan en la documental requerida, brindando a las autoridades inmediata colaboración con la investigación.

Durante este allanamiento estuvieron presentes el actual Intendente Leoenl Chiarella, el Jefe de Gabinete Diego Milardovich y el Secretario de Desarrollo Económico Luis Viskovich, quienes se pusieron a disposición y colaboraron en todo momento con el personal de la Policía Federal.



MÁS DETALLES

El juez federal Claudio Bonadio libró órdenes de presentación en más de 30 municipios de todo el país en el marco de una causa derivada de la de los cuadernos de las coimas K. A pedido del magistrado, la AFIP hizo un informe sobre los patrimonios de los imputados en la investigación que se inició por las anotaciones del chofer Oscar Centeno.

Uno de ellos es sobre el ex subsecretario de Obras Públicas Germán Nivello, quien está procesado en la causa de los Cuadernos y con procesamiento y elevación a juicio confirmados por la Cámara en el expediente conocido como Obras Públicas.

El organismo recaudador detectó que Romina Iacovino, esposa de Nivello, había facturado de manera constante, entre 2014 y 2015 a numerosos municipios de todo el país. Según la investigación, la mujer habría logrado adquirir varias propiedades en algunos lugares muy cotizados, como por ejemplo, Puerto Madero.

Iacovino es licenciada en Sociología y su incripción en la AFIP dice que brinda servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. Bonadio libró las órdenes de presentación con el objetivo de determinar qué tipo de servicios le prestó a los municipios la mujer de Nivello por los que facturó en forma constante durante dos años.

Los investigadores tienen sospechas acerca de algún tipo de vinculación entre las decisiones que tomó Germán Nivello cuando era Subsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo y la facturación de su esposa a decenas de municipios de manera permanente durante por lo menos dos años. El fiscal de la causa -que recién se inicia- es Gerardo Pollicita.

Nivello fue el primer ex funcionario kirchnerista en admitir haber entregado dinero como parte del circuito de recaudación que describió en sus cuadernos Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta. En esas anotaciones, Nivello aparece como la persona que entregó al secretario de Baratta -en ese momento número dos de Julio De Vido- en dos oportunidades un total de 1.250.000 dólares. En su declaración, el ex subsecretario de Obras Públicas admitió que le entregó dinero al secretario de Baratta en dos ocasiones durante 2015 pero precisó que no se trataba de sobornos sino de plata destinada a la campaña electoral. Además negó que fueran dólares, como había escrito Centeno en sus cuadernos, sino pesos, ya que los aportes para la campaña electoral siempre se hacían en moneda nacional. Asimismo, al declarar, afirmó que fue José López quien le había dado instrucciones para que llevara el dinero a Baratta.

