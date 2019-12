Vassalli: acuerdo para la reapertura en enero y con la planta completa

Este lunes, en la sede del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, se firmó el acuerdo para la reapertura de Vassalli, histórica fábrica de la localidad de Firmat. Más de 300 trabajadores fueron beneficiados por las negociaciones luego de tres años del cierre de la producción.

En 2016, la firma familiar Vassalli dejó de producir. Sus cosechadoras quedaron fuera del mercado y con ella 500 trabajadores sin trabajo. Los distintos concesionarios que se hicieron cargo redujeron el personal a poco más de la mitad y este acuerdo alcanza a 335 familias que pasaran las fiestas del 2019 con un halo de esperanza.

Luego de estampar la firma, el abogado de la Unión Obrera Metalurgica de Rosario, Pablo Cerra habló en conferencia de prensa y destacó la “nobleza y dignidad” de los afectados que vuelven a sus puestos de trabajo: “Gracias a ellos se pudo llegar a formalizar esto”.

“Es una emoción enorme, porque es implementar una estabilidad en el empleo y una regularidad en las relaciones laborales en Vassalli a partir de enero”, agregó.

El abogado reveló partes del acuerdo que asegura la jornada laboral como mínimo en cuatro horas, a beneficio de seis. “Hace tres años no había producción, ahora se va a garantizar el sueldo y no se va a despedir gente”, expresó y añadió: “Esto que parece normal, para Vasalli y Firmat no lo era”.

El pacto se instrumenta a través de un fondo común de inversión, nueva modalidad internacional de contratación de empresas, mediante Financiamiento estratégico S.A. “La firma presentó un plan de regularidad de trabajadores y de producción”, explicó Cerra.

Junto a Pablo Cerra, se encontraban Antonio Donello, secretario general de la UOM Rosario y Diego Romero, secretario general de la UOM Firmat, que también dejaron declaraciones.

“Es algo muy bueno y una linda noticia cerca de Navidad”, dijo Donello en primera instancia y añadió: “Es un premio para los compañeros de Vassalli que soportaron a pie firme la situación. En otras condiciones esta fábrica estuviera cerrada”.

Antes de darle la palabra a Romero, el gremialista rosarino agradeció la buena predisposición de los funcionarios del Ministerio de Trabajo que “asumieron hace poco”.

Por su parte, Diego Romero a la hora de tomar la palabra suspiró y recordó: “Esto viene de larga data. Es fruto de la lucha de los obreros, esto es meramente es de ellos”.

El 1° de enero, según Romero, comenzará el reacondicionamiento de la fábrica con los obreros dentro, para marzo, “estarían produciendo las cosechadoras”.

Por último, Antonio Milici, Sub Secretario de la provincia del Ministerio de Trabajo, dejó unas palabras y remarcó: “Es muy importante para nosotros, nos deja una satisfacción poner nuevamente en marcha una empresa emblemática”.