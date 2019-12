La secretaria de Gobierno Tamara Andreani, actualidad y 2020.

Esta mañana en los estudios de Fm Sonic Tamara Andreani, Secretaria de Gobierno de Villa Cañás comentó cómo será el receso Provincial de enero y de qué manera perjudica a los cañaseños, además de su renuncia como Concejal y su cargo en Secretaría de Gobierno.

“Hasta el 10/12 permanecí en Servicios Públicos porque disfrutaba de ese lugar y me sentía muy cómoda. Ahora en secretaría de Gobierno estoy en etapa de aprendizaje y conocimiento, escuchando a los que saben.” contaba Tamara Andreani en los estudios de Fm Sonic, agregando que “La provincia también está reorganizándose.”

Con respecto al Receso de la Provincia de Santa Fe decretado para el mes de enero del 2020 la Secretaria de Gobierno de nuestra localidad comentó “El receso administrativo fue decretado para toda la Provincia, desde Villa Cañás se trabajará con normalidad en todas las áreas. Lo que dependa de entes provinciales va a estar en receso, por mesa de entrada va a entrar todo pero queda suspendido hasta el 1° de febrero que se reanudan las actividades.”

Agregaba que “el Tribunal de Faltas, Fuerzas policiales, Servicio Penitenciario, IAPOS, comedores escolares y copa de leche seguirán funcionando con normalidad, Hospitales y salud pública también van a funcionar regularmente”

Por último Tamara Andreani comentaba que además de decretarse el receso por una reorganización administrativa de la provincia de Santa Fe “Se estableció el receso por un ahorro de energía, de insumos, de un montón de cuestiones que al parar un mes generaría un ahorro económico.” Los sueldos a los empleados se van a pagar de forma regular “pero los obligaron, por decirlo de alguna manera, a tomarse unas vacaciones.”

Con respecto a la pavimentación de la ruta Provincial 94 la Secretaria de Gobierno comentó en Fm Sonic. “Debería seguir, eso está presupuestado con anterioridad, hubo una licitación, hay un contrato que se debería cumplir y finalizar esa obra.”

Para el 2020 Tamara Andreani expresó “Para lo que es esta nueva gestión que arrancamos espero poder trabajar con los objetivos claros, hacer las cosas de manera correcta, equitativa y justa con los vecinos y con los empleados también. El ida y vuelta es muy importante, con los medios de comunicación, con los vecinos. Yo siempre apelo al diálogo y como municipio lo que queremos es mediar y buscar la mejor opción y cuando algo no se puede hacer explicar el por qué.”

“Es difícil el 2020 por toda la crisis socioeconómica que sufrimos como país. Desde la Municipalidad nos tocó sacar horas extras a los empleados, somos muy conscientes de la realidad que viven cada uno de ellos y la reducción en horas extras obviamente afecta la calidad de servicio pero elegimos darle prioridad a que cobren los sueldos todos.”

“Los empleados nos han comprendido, porque también son conscientes de las realidades de otros municipios. Siempre que he tenido que tomar medidas con los empleados he dialogado con los Jefes de Gremio y siempre me sentí muy apoyada.”

Con respecto a su renuncia al Concejo y su asunción como Secretaria de Gobierno Tamara agregó “Lo hablé mucho en mi ámbito familiar y obtuve varias opiniones con respecto a ésto, pero lo pude pensar yo y aunque la gente me haya elegido para el Concejo al vecino lo sigo representando desde el Ejecutivo."



Incluso mencionó que alguien de otro partido político le expresó que “Está bueno que en gabinete haya gente que el pueblo elige