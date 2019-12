Grave accidente en Venado Tuerto: Un niño trasladado en helicóptero a Rosario

En el vehículo de menor porte se trasladaban una mujer y su hijo de tan solo cinco años. Por la colisión la moto con los dos tripulantes terminaron en la cuneta. La mamá y el niño no habrían llevado casco.

La mamá sufrió lesiones leves en el rostro, pero el niño sufrió un grave traumatismo de cráneo. Por tal motivo el menor, Emiliano de cinco años, fue trasladado en forma urgente en helicóptero al Hospital Vilela de Rosario.

El helicóptero bajo en las canchas de fútbol ubicadas detrás de Hospital y despegó hace pocos minutos para llegar lo antes posible a Rosario. En el Hospital Vilela el niño de cinco años será intervenido con una neurocirugía.

La mamá del niño no quiso quedar internada y viaja en un auto particular a Rosario para acompañar a su hijo.

© 2019 Diario La Guía