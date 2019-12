Noche de boxeo en Teodelina

Ante un importante marco de público, Loyola Box organizó en el Teodelina F.B.C. la jornada boxística.

Algunas fueron revancha, todas de buen nivel golpe a golpe.

Cada pelea fue de 3 rounds de 3x1 a excepción de la femenina a 2 rounds.

Los cañaseños fueron acompañados en sus rincones por Gimnasio Loyola Box (Venado Tuerto) Angel Aranda (San Gregorio) Tony Box (Villa Cañás)

Éste fue el programa :

1- Carlos Rodríguez (Teodelina) vs Carlos Aranda (Sancti Spíritu) G.P.P.

2- Javier Laspina (V.C.) vs Elías Ullua (Sta.Isabel) G. x decisión unánime

3- Lucas "el tucu" Torres (V.C.) vs Maximiliano Rojas (Junín) G. x decisión unánime

4- Silvio Cabrera (General Pinto) vs Leo Busto (V.C.)G.P.P.

5- Yamile Pereyra (V.C.) vs Virginia Parra (América) G. x decisión unànime

6- Franco "mate cocido" Peralta (V.C.) vs Lucas Bustamante (Junín)Empate x fallo dividido

7- Diego "cajita" Cabrera vs Maximiliano "pity" Pereyra (V.C.) G. x fallo unánime

Semifondo

8- René Crivocapich (Rafael Obligado) vs Tahiel "el indio" Torres (V.C.) G. x fallo dividido

Fondo

9- Facundo Ullua (Sta.Isabel) vs Mariano Salazar (Junín) Empate x decisión unànime

Presentes de la F.A.B. (Federación Argentina de Box)

Árbitro : Ramón Martínez

Jueces : Mario Marcolín

Ramón Pereyra

Oscar Rodriguez

Nota de color : la pequeña Tiziana "la panterita" Benitez realizó una exhibición de entrenamiento por parte de gimnasio Los Golpes de la Vida

Informe: José Luis Cardozo / NDS