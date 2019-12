A un paso del Tetracampeonato, Sportsman se trajo la primer final a casa.

Mariano Frattini esta mañana en comunicación con Fm Sonic decía con respecto al partido disputado ayer con un final ajustado “Un partido atípico; veníamos ganando por 10, 11 puntos y faltando alrededor de 3 min. nos meten 3 triples seguidos y otras jugadas de full y gol. Emparejaron el partido en 61 iguales. Nos quedó la última pelota, hicimos una jugada y salió bien, tiramos al aro pero no entró, tuve la suerte de agarrar el rebote, darme vuelta como venía y entró.” jugada que realizó el equipo de Sportsman a segundos de terminar el partido.

“Les quedó una pelota a ellos y afortunadamente no estuvieron ni cerca de meterla. Estábamos a dos puntos y no había que hacer ningún full, había que controlar porque les quedaba tiempo solamente para pegar un “cachetazo” a la pelota y arriesgar a ver si podían meter un punto como para emparejar y estirar el partido a un tiempo suplementario. Por suerte eso no ocurrió y festejamos nosotros.” mencionaba esta mañana el jugador del “Tren Blanco” en Fm Sonic. “Nos trajimos la primer final a casa.”



Con respecto al equipo Mariano mencionó “Somos un grupo humano espectacular, nunca tuvimos un roce, problemas entre compañeros ni con los dirigentes o individualidades y esto se ve reflejado en los resultado, el cuerpo técnico nunca tuvo un drama y por eso ganamos lo que venimos ganando y con la posibilidad de definir otro campeonato acá en casa.”



El miércoles 18 a las 21:30 hs. se disputará la final en el Club Sportsman con la posibilidad de que “El Tren Blanco” obtenga el tetracampeonato. “Es un hecho histórico en el Club, es algo que estamos esperando todos, nosotros y los hinchas. Ojalá se nos dé.”



Fuente Fm Sonic-Oscar Andrés Canavese.