Evo Morales planifica su campaña desde Argentina

El ex presidente de Bolivia se encuentra en Argentina en condición de "refugiado".

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, planifica su campaña para retornar a Bolivia desde Buenos Aires.



El ex mandatario boliviano arribó al país el jueves pasado en condición de "refugiado" y pese a que se había comprometido con el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, de no hacer declaraciones políticas, igual las hizo.

De todos modos, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en una entrevista con el diario La Nación aclaró “el refugiado tiene los mismos derechos que un ciudadano argentino, con lo cual tiene libertad de expresión, de declarar, de pensar y decir lo que quiera; nosotros no le vamos a restringir sus libertades”.

Desde su cuenta de Twitter, Morales escribió "a un mes del golpe de estado en Bolivia, sostuvimos nuestra primera reunión en Buenos Aires con algunos dirigentes departamentales y nacionales de movimientos sociales, alcaldes, dirigentes del MAS (Movimiento al Socialismo) y asambleístas para hacer una evaluación política y planificar para la campaña”.

Además, el ex presidente de Bolivia se tomó su tiempo para responder al senador de su país, Oscar Ortíz, al manifestar que no tiene relación con ningún "conglomerado de empresas".

Por último, apuntó contra Jeanine Áñez al considerarla una "golpista" y agregó "tal como en las dictaduras, manda y anuncia orden de aprehensión contra mi persona por terrorismo y sedición, cuando los que cometieron sedición, terrorismo y genocidio fueron ella, Camacho y Mesa, masacrando, asesinando y secuestrado a mis hermanas y hermanos”.