Víctor Blanco habló sobre la posible llegada del ex DT de Independiente a Racing, aunque aclaró que la decisión pasa por manos de Diego Milito.

Luego de la partida de Eduardo Coudet, en Racing se pusieron en campaña para encontrar un sucesor. Caída la posibilidad de Jorge Sampaoli, quien era la primera opción, una lista de nombres comenzó a sonar en la Academia. Luego del "no" del ex DT de la Selección argentina, el abanico comenzó a ampliarse, y a las pocas horas se mencionaron como candidatos a Diego Dabove, Alexander Medina y uno que hace poco estaba en la otra vereda de Avellaneda: Sebastián Beccacece.

El entrenador con pasado reciente en el Rojo (y ahora sin club) no era una de las prioridades, sin embargo es del gusto de Diego Milito -quien mantuvo una reunión de seis horas con él- y también de la dirigencia. El contacto entre Racing y Beccacece fue confirmado por el propio cuerpo técnico del DT a Olé, aunque aseguran que "no hay nada cerrado". Víctor Blanco, presidente del club, fue quien se refirió a la posible contratación de Becca:

"Beccacece es un técnico que me gusta. Ha estado en la Selección Argentina también aunque no como principal. Su pasado por Independiente no pesa, si Diego puso el ojo ahí es porque le ve condiciones para estar en el banco de Racing", comenzó diciendo el mandamás de la Acadé.



En la misma línea, Blanco continuó dando detalles de las reuniones que mantiene Milito con los candidatos: "De Dabove no tengo ni idea, pero con Sampaoli sí viajó Diego. No hubo tantos candidatos porque le dimos prioridad a lo que estamos jugando. Para nosotros es muy importante el partido del sábado con Tigre y a partir del lunes vamos a buscar técnico. Hay varios candidatos que seguramente Diego tiene y algunos ya se ha reunido, esperemos", cerró el presidente de la Academia, en diálogo con TyC Sports.

¿Llegará Beccacece a Racing? Hoy por hoy, pasó de ser una segunda opción a prioridad.