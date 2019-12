Robaron y realizaron destrozos en un comercio de Venado Tuerto que abrió hace solo tres meses

Delincuentes ingresaron esta madrugada y además de llevarse una balanza, una pava eléctrica y mercadería, realizaron destrozos.

"Nunca pensé tener que pasar por esto, pero así estamos en Venado Tuerto. Hoy en día y era raro que nos salvemos, pero no tenían porque hacerlo; así nos dejaron la achureria", comenzó relatando los dueños del comercio.

Luego remarcaron que el robo y destrozos sucedió "entre la 1 de la madrugada y las 5", y agregaron: "Gente dañina, nos entraron a robar. Un emprendimiento que empezamos hace tres meses, idiotas para robar, dañinos solamente que nos hicieron esto".

"Que te despierten a esta hora gente vecina y te diga te entraron a robar es horrible, no se lo deseo a nadie. Se llevaron la balanza, una pava eléctrica y comida nomas, ojalá les sirva de remedio, ojala se les pudra la panza cuando lo estén comiendo; hijos de puta", comentaron muy indignados los dueños del comercio.

"Ayúdennos a compartir para recuperar la balanza por lo menos. Lo más caro es la puerta que la rompieron toda. No les deseo el mal a nadie pero ustedes que entraron se lo merecen porque lo hicieron para molestar, se llevaron comida y la balanza nomas. Ya vamos a saber quiénes son; seguro drogados porque otra cosa mejor no saben hacer, ni códigos tienen ya los pibitos estos. Más allá del barrio no pasan ustedes y acá somos pocos y nos conocemos todos", finalizaron desde la achurería robada.

