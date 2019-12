Racing: el entrenador que se bajó y cuál es el plan B para suceder a Coudet en el banco

Deportes Hace 2 horas Novedades Del Sur Por

Bien entrada la noche del lunes, Jorge Sampaoli llamó a Diego Milito. En eso habían quedado en la reunión del jueves 21 de noviembre, en Santos. Pero el director deportivo de Racing no recibió la respuesta que deseaba: Sampaoli, que aún tiene contrato en Brasil y evalúa su salida, le dijo que necesitaba tiempo para analizar el plantel de la Academia y que no quería dejarlo a la espera de algo que luego podría tener como respuesta definitiva un no.