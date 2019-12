¿Cómo está la pelea por la Superliga a siete fechas del final?

La Superliga, a siete fechas del final, está que arde. Claro, hay muchos equipos separados por muy pocos puntos que se pueden ilusionar con meterse en la Copa Libertadores o hasta pelear por el título si algunos resultados acompañan. Por eso, a modo de juego, en Olé repasamos qué salto podrían dar los equipos que hasta el momento están clasificando a torneos internacionales y algunas particularidades del certamen teniendo en cuenta las 21 unidades que quedan en disputa.

El primer caso que se puede analizar es el de Atlético Tucumán, que está noveno con 25 puntos y se encuentra a sólo cinco del líder Argentinos Juniors. Sí, llamativamente por su actual posición, la cual le permitiría entrar la próxima Copa Sudamericana, está a sólo dos triunfos de los dirigidos por Diego Dabove. Una brecha mínima.





En el próximo escalón se juntan tres equipos con 26 unidades: Rosario Central, Racing y San Lorenzo. Y cerrando los que se meterían en la Sudamericana aparece River, con un poroto más y un partido menos. Pero el análisis del panorama de La Banda ofrece una particularidad...

Los de Marcelo Gallardo deben un encuentro contra Independiente (19 de enero), que también tiene en su agenda un duelo postergado contra Newell's (viernes 13 de diciembre). Si ganan los de Núñez, igualarán la línea del Bicho de la Paternal en lo más alto. El tema es que si el Rojo consigue una victoria contra la Lepra y el Millonario, dejará el decimocuarto lugar para alcanzar justamente al conjunto del Muñeco.

​Vélez, hasta el momento, es el equipo que se está metiendo en la fase previa de la Libertadores gracias a sus 28 puntos. También se debe señalar que está a sólo uno de Boca y Lanús, segundo y tercero respectivamente. Esos tres clubes son los únicos que podrían relegar a Argentinos, dueño de la cima con 30.

Cabe señalar el caso de Arsenal, el único que podría meterse en una copa en caso de que ganar el mano a mano pendiente que tiene con Colón (jueves 12 de enero). El Sabalero, en caso de quedarse con un triunfo contra los del Viaducto, sólo alcanzaría las unidades.

LOS SIETE PARTIDOS QUE LE QUEDAN A LOS PRIMEROS NUEVE

1°- ARGENTINOS

vs.Unión (V)

vs.Racing (L) ​

vs.Lanús (L)

vs.Atlético Tucumán (V)

vs.Patronato (L)

vs.Vélez (V)

​vs.Rosario Central (L)

2° - BOCA​

vs.Independiente (L)

vs.Talleres (V)

vs. Atlético Tucumán (L)

vs.Central Córdoba (V)

vs.Godoy Cruz (L)

vs. Colón (V)

vs. Gimnasia (L)

3° - LANUS

vs. Aldosivi (V)

vs. Godoy Cruz (L)

vs. Argentinos (V)

vs. Newell's (L)

vs. Atlético Tucumán (V)

vs. Estudiantes (L)

​vs. San Lorenzo (V)

4° - VELEZ

vs. Gimnasia (V)

vs. Aldosivi (L)

vs. San Lorenzo (V)

vs. Godoy Cruz (L)

vs. Arsenal (V)

vs. Argentinos (L)

vs. Unión (V)

5° - RIVER

vs. Independiente (V)

vs. Godoy Cruz (V)

vs. Central Córdoba (L)

vs. Unión (V)

vs. Banfield (L)

vs. Estudiantes (V)

vs. Defensa y Justicia (L)

vs. Atlético Tucumán (V)

6° - ROSARIO CENTRAL

vs. Huracán (L)

vs. Independiente (V)

vs. Banfield (V)

vs. Gimnasia (L)

vs. Defensa y Justicia (V)

vs. Arsenal (L)

vs. Argentinos (V)

7° - RACING

vs. Atlético Tucumán (L)

vs. Argentinos (V)

vs. Independiente (L)

vs. Colón (V)

vs. San Lorenzo (V)

vs. Newell's (L)

vs. Estudiantes (V)

8° - SAN LORENZO

vs. Estudiantes (L)

vs. Newell's (V)

vs. Vélez (L)

vs. Talleres (V)

vs. Racing (L)

vs. Aldosivi (V)

vs. Lanús (L)

9° - ATLETICO TUCUMAN

vs. Racing (V)

vs. Defensa y Justicia (L)

vs. Boca (V)

vs. Argentinos (L)

vs. Lanús (L)

vs. Gimnasia (V)

​vs. River (L)