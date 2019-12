Villa Cañas | Verónica Elisei asume hoy como Concejal.

Hoy a las 20 hs. está toda la comunidad invitada a la Asunción de los nuevos Concejales y nuevas Autoridades de Villa Cañás en el Centro Cultural Municipal.

Esta mañana en comunicación con Fm Sonic, Veronica Elisei “Es un desafío y me encantan los desafíos. Todo este tiempo me estuve juntando con el equipo para estar al tanto de las cosas y para desarrollarme de la mejor manera posible, lo voy desarrollar con responsabilidad, me gusta trabajar de esta manera y voy a seguir haciéndolo en éste ámbito también.”

“Con nuestro bloque nos venimos juntando todas las semanas en reuniones para estar al al tanto de lo que viene manejando el Bloque en el Concejo, teniendo en cuenta los proyectos u ordenanzas que se estuvieron presentando y estuvimos reunidos en el concejo con todos los concejales, preparándonos para lo que se viene, de la manera que nos vamos a manejar y demás porque los tres que entramos es la primera vez que participamos del Consejo.”

“Espero cumplir con las expectativas. La gente ya sabe que cuenta con nosotros, el Concejo está para defender al pueblo.”



Verónica Elisei, en comunicación esta mañana con Fm Sonic.

Fuente Fm Sonic- Oscar Andrés Canavese.