Insólito: Multaron a un joven venadense en Córdoba por hacer malabares en la calle

El joven Kevin Pérez, que además de ser malabarista y acróbata, es estudiante de enfermería del Instituto Ramón Carrillo, asegura que los cuchillos que utiliza son de utilería y no tienen filo.

El caso es insólito. Por una consulta realizada en el municipio de Villa María pudo saberse que es una multa muy rara, ya que casi no hay registro de otros casos similares. Y eso que las esquinas de la ciudad están pobladas de artistas como él.

La sorpresa le llegó a su casa de de Venado Tuerto, donde tiene fijado su domicilio legal. El municipio le envió una “notificación previa a juicio” y el motivo es, según dice textualmente, por “Intervenir 3 machetes (realizar malavares en la vía pública)”.

En la notificación que recibió especifican que si no abona la multa comenzarán con un “juicio ejecutivo de ejecución fiscal”, que permite “trabar embargo” sobre sus bienes muebles o inmuebles, y cuentas bancarias, hasta cubrir el valor de la multa.

Pérez contó que se presentó ante el municipio y le aclararon la multa es de $ 800.

En diálogo con Villa María VIVO, Kevin relató que hace malabares para juntar algo de dinero. “Yo hago malabares con cuchillos de fiesta tipo arlequín de madera, pintados con acrílico de gris, en la esquina del parque Pereira y Domínguez”, explicó.

Asimismo, contó: “De mi parte hago mucho trabajo hacia la comunidad cuidando el tránsito y haciendo respetar el paso senda”.

El malabarista dijo que los cuchillos que utiliza son artesanales y “no tienen filo ni punta, se me ríe la gente cuando les muestro que no tienen filo”.

El artista callejero contó que después de la multa dejó los cuchillos de lado y ahora, subido a su monociclo, hace equilibrio con un cartel que dice “cuiden a las cebras”. La idea, aclaró, es que los peatones y conductores respeten el paso de cebra o el paso senda.

