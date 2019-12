Murió a los 61 años la reconocida cantante sueca de Roxette

La información fue confirmada tras un comunicado de prensa por su gerente en la materia,Marie Dimberg. “Con gran tristeza tenemos que anunciar que uno de nuestros artistas más grandes y queridos se ha ido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre en las suites de su antigua enfermedad».

Nacida en 1958, Fredriksson saltó a la fama en 1986, cuando, junto a Per Gessle, lideró la banda musical «Roxette». Entre las canciones más populares del dúo —considerado uno de los más importantes de Suecia, después de ABBA— figuran «Listen to Your Heart», «It Must Have Been Love» y «The Look».





Desde sus inicios a mitad de los ’80, el dúo «Roxette» es uno de los más icónicos de la historia de la música. Vendió más de 75 millones de álbumes y singles; cuatro de sus hits llegaron al N°1 del Billboard Hot 100 en Estados Unidos.

«Roxette» fue la primera banda de habla no inglesa en grabar un unplugged para MTV.

Debido a la enfermedad padecida por Marie, las últimas presentaciones de «Roxette» se dieron a fines de 2006. Sin embargo, el dúo sueco siguió adelante con tres álbumes «Charm School» (2011), «Travelling» (2012) y «Good Karma» (2016) y varias giras musicales.