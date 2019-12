Corina Eschber, la tía de la menor abusada habla para Novedades del Sur.

Hoy durante la marcha, la tía de la menor denunciante habló para Novedades del sur, quien en su momento ayudó a la menor a hacer la denuncia "Gracias a Dios Bianca (la menor) ahora se fue al sur a vivir con el padre, ahora está felíz y está contenta y nosotros estamos acá haciendo justicia para que vayan presos, lamentablemente"

Corina agregaba "Es de no creer que le hayan dado la libertad ahora, que puedan hacer lo que quieran. Mañana vamos a tratar de que queden presos."

"Es increíble saber que él está suelto y haciendo la vida que quiera. Siempre fue la sospecha pero al no tener contacto con la nena no pudimos preguntarle, gracias a Dios le contó a una familia amiga y cuando me enteré la acompañé a hacer la denuncia"

Corina agradeció al medio y a toda la gente que las acompañó en este pedido de Justicia

Fuente Novedades de Sur Oscar Andrés Canavese./José Juárez