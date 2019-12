Cristina Kirchner se excluyó del anuncio del Gabinete que hará Alberto Fernández

La vicepresidenta electa negoció con el presidente electo los nombres de los futuros ministros, y una vez terminada esa faena interna, se corrió del escenario para que todas las cámaras del país hicieran foco sobre el sucesor de Mauricio Macri.

CFK vetó y avaló varios nombres e impuso a varios de sus aliados políticos en el gabinete que asumirá en la Casa Rosada. Por ejemplo, se opuso a que Diego Gorgal asumiera como ministro de Seguridad, propuso a Eduardo “Wado” de Pedro en la cartera del Interior y avaló a Martín Guzmán en Economía. La vicepresidenta electa monitoreó todas las designaciones y siempre llegó a un acuerdo con Alberto Fernández.

En tanto, el presidente electo se aseguró gente de su confianza en la jefatura de Gabinete (Santiago Cafiero), en Producción (Matías Kulfas), en Salud (Ginés González García), en Justicia (Marcela Losardo), en Obras Públicas (Grabriel Katopodis), en Educación (Nicolás Trotta), en Trabajo (Claudio Moroni) y en Relaciones Exteriores (Felipe Solá).

Por su parte, el presidente electo respaldó la designación de Carlos Zannini en la Procuración del Tesoro, ejectó a Martín Redrado del equipo económico y se puso firme cuando pretendieron sugerirle con vehemencia a un candidato al Ministerio de Energía. En estos tres movimientos se puede ver también la mano de Cristina Kirchner, y esas movidas no fueron las únicas en los días que pasaron desde el triunfo electoral -27 de octubre- a las últimas horas de ayer.

La ex Presidente cuenta entre los “suyos” del Gabinete a Agustín Rossi (Defensa), De Pedro (Interior), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), Juan Cabandié (Medioambiente), Roberto Salvarezza (Ciencia y Tecnología), Sabina Frederic (Seguridad) y Tristán Bauer (Cultura).

Pero no solo fue Cristina Fernández de Kirchner quien negoció con Alberto Fernández puestos en el Gabinete. Si bien no tienen el peso específico dentro de la alianza del futuro gobierno que la ex mandataria, tras el veto a Gorgal, Massa logró que el presidente electo seleccionara a un hombre de su confianza para Transporte. Esa cartera la liderará Mario Meoni, ex intendente de Junín.

En tanto, Cristina Fernández de Kirchner mirará por televisión el anuncio del gabinete nacional. No viaja al sur y se queda en Barrio Norte. Ya acordó con Gabriela Michetti que la actual vicepresidente tomará juramento a los dos -Alberto Fernández y ella-, y que Mauricio Macri entregará los atributos del poder al Presidente peronista en el recinto de la Cámara de Diputados.

Alberto Fernández presentará hoy en Puerto Madero a su equipo de Gobierno, a cuatro días de asumir. La presentación está prevista para las 18:00 en Encarnación Ezcurra 365, donde estarán todos los integrantes del equipo que asumirá junto a Fernández el próximo 10 de diciembre.

El ganador de las últimas elecciones estuvo toda la jornada del jueves en sus oficinas, donde mantuvo una decena de reuniones con dirigentes de su espacio y futuros ministros.

Ayer, cuando Fernández confirmó al diputado nacional Felipe Solá como su futuro ministro de Relaciones Exteriores, y al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli como el próximo embajador de Argentina en Brasil, mantuvo un encuentro con una delegación de diputados de Brasil encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados de ese país, Rodrigo Maia.

Por Puerto Madero también pasaron los ministeriables Matías Kulfas y Nicolás Trotta, además de otros dirigentes que podrían ocupar lugares en el organigrama del Frente de Todos, como Juan Cabandié y Carlos Zannini.

También pasaron por las oficinas del presidente electo el ex jefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez, el dirigente del Movimiento Evita Fernando “Chino” Navarro, la economista Paula Español, el diputado nacional por Salta Sergio “Oso” Leavy, y el platero Juan Carlos Pallarols.