La planta de Biogás de Venado Tuerto a 60 días del inicio de la producción de energía limpia

En horas del mediodía de ayer y con la presencia del intendente José Freyre, el presidente de Seed Energy Gruop, Andreas Keller Sarmiento, el gerente general de la empresa de Biogás Venado Tuerto, Héctor Tamargo y el coordinador de Energías Renovables del municipio, Lorenzo Pérez, quedaron preinauguradas las instalaciones que comenzarán a generar energía limpia que luego irá a la red en unos 60 días, a la vez que se anunció que la empresa planea una expansión de generación de 1.2 Mv más.

En la actualidad en la planta ya están emplazados dos biodigestores y transformadores que son los que vuelcan la bioenergía a la red y la materia prima que será utilizada y que proviene de los semilleros locales, constituida por chala y marlo. Esta planta producirá en dos meses 2 Mv contratados en el marco del Plan Nacional Renovar 2 y demandó una inversión de 10 millones de dólares.

En la oportunidad, Andreas Keller Sarmiento, indicó "esta planta de biogás es el resultado de una colaboración público privada y ahora estamos a 60 días de empezar a generar electricidad de fuentes renovables en esta ciudad y nosotros empezar a facturar. Esto es el futuro, estas economías circulares son lo que nuestros hijos pretenden de nosotros, aquí estamos usando residuos de la industria semillera que tanto favorece a la economía local y está vinculada a la fortaleza de la región. Transformamos los marlos y la chala en energía, biofertilizante para consumo de la zona rural. Traemos trabajo e inversión".

En otro tramo el empresario adelantó que tienen otros proyectos de inversión en carpeta "esta es la primera etapa de esta propuesta. Estamos a la espera de la aprobación de la Secretaría de Energía de la Nación para ampliar la planta y adicionar a los ya aprobados 1.2 Mv, es un gran paso que también implementaremos ya que estamos decididos a seguir la expansión".

Keller tuvo también especiales palabras de reconocimiento para con la Cooperativa de Electricidad, que "ha sido un socio estratégico que siempre nos ayuda, por lo que queremos agradecerles especialmente".

Sin embargo, no todo fueron rosas para el inversor en un país donde la inflación y la crisis económica no permiten tener mucha previsión. Esta situación la sufrió la empresa y trajo contratiempos, así lo admitió el gerente general Hector Tamargo, quien advirtió "hubo un proyecto y un cálculo de inversión que por las circunstancias luego no coincidieron. Llegó un momento en que se agotaron los recursos y a través de un enorme esfuerzo de los accionistas tuvimos que compensar con aportes adicionales que no estaban previstos, pero que hoy nos permite terminar la obra y ponerla en marcha, que era el objetivo".

"Uno de los puntos a favor es que la producción de energía limpia, también proviene de estos subproductos generados por la industria semillera, contribuyendo al saneamiento ambiental", señaló y agregó "vamos a poder ofrecer a los productores rurales de la región un biofertilizante de alta calidad y de bajo costo, que acá no es muy conocido pero sí muy usado en Europa".

En cuanto al proyecto presentado en el Renovar 3 y puesto para la aprobación de la Secretaría de Energía, el gerente explicó que se trasladará a Venado Tuerto el de Bombal que proveía 1.2Mv de producción. "Tenemos también otros planes ambiciosos, que no significa que sean del mismo tipo del Renovar. Santa Fe tiene otras licitaciones sobre otras opciones que estaremos analizando", sostuvo.

Avance ambiental

Por su parte, el intendente José Freyre señaló que el municipio desde el Área Energías Renovables, acompañó el emprendimiento con la logística, recordando que el punto de partida fue el Clúster de la Semilla, sumando los aportes que realizaron de la UTN y la CEVT , "a la hora de surgir la oportunidad de acceder a los planes Renovar y una empresa interesada en invertir la información fue clave y se combinaron buenas voluntades de distintos actores públicos y privados. Estamentos del Estado municipal y nacional, empresa inversora y semilleros interesados en el desarrollo de la región dan este resultado", subrayó, admitiendo que se logró concretar este proyecto en un año donde abundaron los problemas y el desafío que debió afrontar la empresa fue grande. "Los felicitamos por el compromiso, por cumplir con la palabra tomada y por esta realidad inminente de darle a Venado y la región, un avance medioambiental importantísimo".

Finalmente el gerente de la CEVT, Alberto Corradini, evaluó que ha corrido mucha agua bajo el puente desde que junto con Pérez empezaron a hablar sobre energías renovables y la matriz energética.

