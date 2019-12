Martín Guzmán, el elegido para el Ministerio de Economía

En tan solo unas horas, Alberto Fernández confirmará los integrantes del próximo gabinete. Sin embargo, la Universidad de Columbia se adelantó y felicitó por sus redes sociales el nombramiento de Martín Guzmán como «ministro de Finanzas». Unos minutos más tarde la universidad borró la publicación.

«El Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia felicita al afiliado al ILAS Martín Guzmán por su nombramiento como ministro de Finanzas de Argentina», publicó la cuenta oficial de la Universidad de Columbia. Unos minutos más tarde la publicación fue borrada pero la agencia NA confirmó el nombramiento de Guzmán por voceros del futuro presidente.

Guzmán, de 37 años, se recibió en la Universidad de La Plata como economista. En 2008, se mudó a Rhode Island, Estados Unidos, donde empezó a construir una carrera que lo llevó a trabajar en la Universidad de Columbia junto a Joseph Stiglitz, el premio Nobel de economía favorito de Cristina Kirchner.

A pesar de que vivía en Estados Unidos, Guzmán nunca se desvinculó del todo de la Argentina, ya que da clases en la Universidad de Buenos Aires y pasa varios meses al año en el país.

Guzmán es especialista en macroeconomía y crisis de deuda soberana. En Columbia, es investigador en la Escuela de Negocios -no es profesor, como se dijo- y director de la Iniciativa para el Diálogo sobre Políticas (IPD), un espacio fundado en 2000 por Stiglitz que aspira a «estimular un diálogo en políticas heterodoxas sobre cuestiones importantes en el desarrollo internacional», con una red global de economistas, politólogos y centros académicos y políticos de primer nivel que tiendan líneas de Norte a Sur.

En una reciente entrevista con El Cronista, Guzmán definió que “nadie quiere un default”. Unas semanas después, habló Cítrica Radio sobre la deuda y señaló que “lo importante es resolver la crisis bien y rápido para no caer en otro 2001”.

Con respecto a la posible reacción de los acreedores, indicó que sería positiva “porque saben que si la Argentina no se recupera, no va a poder pagar la deuda más adelante”.

Sobre la relación con el FMI, el economista plantea no tomar el resto de los desembolsos del programa stand by, que equivalen a unos U$S 12.000 millones.