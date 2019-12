Copa Argentina. El boom de Central Córdoba de Santiago del Estero, el rival de River, y cómo vive la final

El ferroviario vive el momento más glorioso de su historia. Si bien tocó el cielo con las manos en los viejos nacionales, ganándole a Boca en la mismísima Bombonera en 1967 y aquellos primeros Nacional B de los 80, jamás vivió un momento como el actual, con chances concretas de mantener la categoría en la Superliga, habiendo ganado partidos importantes con goleada a domicilio a San Lorenzo, empatando y mereciendo ganar contra Racing, el último campeón y ahora a días de disputar la final de la Copa Argentina contra River, en Mendoza.

"Yo estuve en la cancha con mi papá en el 67 cuando vino River. Me acuerdo de todo, de todo. Las formaciones, las entradas vendidas, la cantidad de gente que había, hasta tengo calculado a plata de hoy cuánto fue la recaudación en dólares. De todo me acuerdo", afirma Alfano, Ingeniero de 59 años y papá de tres varones tan enfermos del "ferroviario" como él.





Se calcula que 10.000 santiagueños estarán presentes en el mundialista de Mendoza, estadio que ya fue escenario de un título para Central Córdoba, ya que allí coronó su ascenso del Torneo Argentino B al Argentino A, derrotando en el 2008 a la Asociación Atlética Luján de Cuyo por 4 a 0.

Central Córdoba, que este año celebró su centenario, nada más y nada menos que con su ascenso a Primera, es el club más popular y convocante de la provincia, el que más títulos locales tiene en la Liga Santiagueña de Fútbol y el que más y mejor representó a la provincia a nivel nacional.

Su presupuesto es de 18 millones de pesos mensuales "por todo concepto", contando "sueldos de jugadores, cuerpo técnico, inferiores, empleados, todo, todo incluido", cuenta Alfano.



Los ingresos de Central Córdoba para cubrir ese costo mensual se desgranan en un 50% aportado por la televisión, el 30% de parte de la cuota societaria, sponsors y recaudaciones, en tanto que el 20% viene del convenio publicitario con el gobierno de la provincia, que desde que es gobernada por Gerardo Zamora realizó una apuesta fuerte al deporte como "política de Estado" y hoy Santiago del Estero cuenta con "Central" en primera, otro equipo en la B Nacional, uno en el Federal A y dos clubes en la elite del básquetbol nacional, concluyendo que es el mejor momento en la historia del deporte santiagueño.

Cuando la actual dirigencia asumió la conducción del club participaba de la siempre difícil y competitiva B Nacional, de la que había descendido al Federal A pero que que volvió rápidamente y un año después coronó un nuevo ascenso, el más deseado, venciendo por penales a Sarmiento Junín, de visitante, y desatando una locura sin precedentes en la provincia.

Un fuerte funcionario de la gestión Zamora afirma que "Central tiene hinchas en toda la provincia. Termas, Frías, Añatuya, Monte Quemado, Loreto y en todas las ciudades del interior. Es algo que lo tenemos medido y marca una diferencia con el resto de los clubes cuyos hinchas se circunscriben a sus barrios o ciudades, como es el caso de La Banda".

"Ya no hay colectivos. Las empresas de transporte de Santiago no tienen más colectivos de larga distancia para ir a Mendoza: están ya todos reservados", asegura el mandamás "ferroviario". Muchos hinchas están consultando en Tucumán y para esa fecha están suspendidos los denominados "tours de compras" a Bolivia o Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, ya que Central Córdoba no dejó un solo asiento vacío.

"Esa hinchada numerosa, es la hinchada de Central", reza una vieja canción de cancha de los hinchas del "Ferro", que hoy cuenta con 10 mil socios. Para alguien que no está asociado al club es muy difícil conseguir una entrada cuando juega de local, ya que a los socios hay que sumarles los abonos de platea y la capacidad del estadio Alfredo Terrera asciende a 14 mil personas.

"Cuando tomamos el club, jugando la B Nacional, teníamos 500 socios activos" comenta Alfano. La revolución no sólo fue deportiva, sino institucional: se colocaron sanitarios nuevos en todas las tribunas, se mejoraron los accesos, se hicieron prácticamente nuevos los vestuarios del local, visitante, de árbitros y la sala de antidoping, todas estas obras exigencias de la Superliga, sumándole la flamante iluminación, inaugurada meses atrás, siendo el primer club del fútbol argentino en tener 100% luz LED en su estadio con la cantidad de potencia y luminosidad medida en "lux" requerida por la Conmebol.

A pocos kilómetros del estadio de Central Córdoba, a la vera del Río Dulce y con el mítico "Puente Carretero" como postal, el gobierno de la provincia construye el "Estadio Único", y finalmente se concretó lo que desde las más altas esferas de la actual gestión afirmaban: "Vamos a pelear hasta el final para que sea incluido en la Copa América 2020". Así fue: el estadio fue confirmado, junto con el de River y los de Mendoza, Córdoba, el Único de La Plata.

Es muy probable que, si el equipo santiagueño mantiene la categoría y continua en la Superliga, pueda jugar de local en el "Único", aprovechando su mayor capacidad y como vidriera de la obra en todo el país por la televisación.

Antes de la gran final de la Copa Argentina frente a River, el viernes 13 de diciembre, en Mendoza, deberá afrontar el último partido del año por la Superliga ante un rival directo como el Gimnasia de Maradona, en el "Bosque", siendo uno de los grandes desafíos del "Sapo" Coleoni, DT "ferroviario": que sus jugadores se enfoquen en esta nueva final por la permanencia.