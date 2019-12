Jorge Rey: El joven oriundo de Rufino que llegó a la tapa de la revista Gente como "Personaje del Año"

Entre Mirtha Legrand, Marcelo Tinelli y Susana Gimenez, entre otras figura, y muy cerca del electo gobernador de Santa Fe Omar Perotti, aparece el joven diseñador oriundo de Rufino Jorge Rey.

Gente eligió al talentoso diseñador porque "Dedicado a la Alta Costura, a los 21 años ya es el favorito de varias celebrities".

El nombre Jorge Rey se escucha cada vez más en la moda argentina. Entusiasta, creativo y trabajador, el joven de 21 años está creando su propio lugar en la alta costura. Ya vistió a varias famosas como Candelaria Ruggeri, Florencia Peña y Mirtha Legrand quedó fascinada con sus diseños. El año pasado creció a pasos agigantados y abrió su propio atelier.

En una de las tantas entrevista le preguntaron a Jorge ¿Cómo fue tu infancia en Rufino?, y el diseñador contestó: "Re linda, vivía con mis padres y mi hermana Flor. Todo era como un cuento de hadas: bailábamos, nos disfrazábamos y dibujábamos. Allí hice jardín de infantes, primaria y secundaria".

Cuando le preguntaron como empezó en el muno de la moda el joven respondió: "Todo nació por la mamá de mi mejor amiga, Nancy, yo iba siempre a su casa en Rufino y con ella veíamos revistas de moda y me empecé a interesar. A los 15 empecé a estudiar corte y confección y el año pasado participé de mi primer Six O’ Clock Tea en mayo. Ahí empezó mi carrera con todo, con eventos, desfiles y mi colección".

Jorge se instaló en Buenos Aires en 2017 (su hermana Florencia vino en 2015) para estudiar Diseño de indumentaria en la Universidad de Palermo. "Estaba tan ansioso que viajé un año antes solamente para conocer la facultad", cuenta. Y sigue: "Me encanta el ritmo de ciudad, te podés juntar de lunes a lunes".

Pero no todo fue positivo en la vida de Jorge ya que durante su adolescencia sufrió de varios prejuicios: "Siempre los hay y espero que algún día se terminen. En pleno desarrollo adolescente me sentí discriminado por mi peso (llegué a 135 kilos) y mi condición sexual. A los 15 años fui al psicólogo para ver cómo encarar todo esto y entendí que el problema no era mío sino de ellos. Yo no soy de los que juzgan un libro por su portada. No me importa lo que digan".

"Me encanta el mundo de la moda, es apasionante. Siempre hay algo nuevo para hacer, siempre hay que coser algo y estar trabajando. Es algo muy mágico, muy lindo y creo que en este universo me hallo y puedo ser Jorge en total esencia", comentó el joven diseñador oriundo de Rufino.



