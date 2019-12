Los Pumas 7s cayeron en el debut en Dubai

Otra vez Francia. Como en el Mundial, Argentina cayó contra el equipo galo en el debut de un torneo internacional de rugby. También esta vez fue en un partido clave para el grupo, y se dio en el comienzo del Seven de Dubai, torneo que da comienzo a la temporada del circuito internacional de la modalidad en la que juegan siete contra siete en una cancha de 15.

Los Pumas 7s perdieron por dos puntos. Fue 12-10 en un partido muy parejo, como todos los que se dan entre argentinos y Les Bleus. Los europeos abrieron el marcador y terminaron el primer tiempo arriba 12-0. En el complemento Argentina se recompuso y logró marcar dos tries gracias a las conquistas de Matías Osadczuk y Lautaro Bazán Vélez. Pero al errar las dos conversiones el partido terminó escapándose.

Matías Osadczuk, jugador formado en SITAS y revelación internacional en la temporada 2017, se refirió al partido inicial en Dubai: “Una lástima la derrota, tuvimos nuestros errores, no supimos resolverlos y ellos se hicieron fuertes con las pelotas recuperadas”. Pero se mostró entusiasmado para el segundo día de competencia: “Ya estamos pensando en el partido de mañana y en cómo remontarlo”, comentó a prensa de la UAR.

En la previa del torneo, el capitán del equipo Santiago Álvarez Fourcade y el experimentado Gastón Revol, que está llevando adelante su última temporada con el conjunto nacional, habían manifestado los objetivos del equipo: clasificar a la Copa de Oro en todas las etapas que participen. Esta derrota temprana complica los planes: por delante quedan Fiji (viernes 6:04 am) y Japón (viernes 11:40 am), dos duros rivales pero no imposibles.