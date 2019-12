Schwartzman, un hombre nominado

El año que tuvo Diego Schwartzman en el circuito fue muy bueno, no sólo por el nivel que tuvo saliendo campeón del ATP 250 de Los Cabos y metiendo un batacazo en el US Open accediendo a los cuartos de final tras ganarle a Alexander Zverev, sino también por lo que demostró como deportista en varios aspectos.

La ATP reconoció al argentino por haberse manejado con un máximo nivel de profesionalismo e integridad a lo largo del año, compitiendo ante sus compañeros con el mayor respeto y promocionando el deporte a través de sus actividades fuera de la cancha. En el Premio a la Deportividad "Stefan Edberg", el Peque está nominado junto con Roger Federer, Rafael Nadal y Dominic Thiem (se entrega este mes).

En relación a esto, el porteño dio su punto de vista sobre cómo lo tomó y qué representa para él: "La verdad es que fue espectacular, de hecho me enteré primero por las redes sociales antes que por la designación oficial que te manda la ATP por mail. Es espectacular más que nada por los jugadores que tengo al lado, es un premio muy importante que reconoce un poco lo que hacés fuera de la cancha, no sólo pegándole a la pelota, y en el US Open, este año, me tocó ganar este premio y fue espectacular. Y bueno, ahora estoy dentro de esa nómina que está muy bueno y representa los valores que trato de mantener en el día a día y que me enseñaron. Es algo muy lindo que te reconozcan por eso".

Federer se adueñó de este premio en 13 ocasiones, mientras que el año pasado fue Rafa quien se lo quedó. Para esta nueva edición, Schwartzman no sabe cuántas posibilidades tiene de ganarlo. "Creo que Thiem lo puede llegar a ganar, demostró a lo largo del año una competitividad y un respeto con todo el mundo que fue espectacular, encima viene teniendo grandes años de su carrera y éste fue mucho mejor todavía por los logros que tuvo, así que creo que él este año está compitiendo mejor aún y manteniendo la forma de ser. Tiene muchas chances de ganarlo", confesó el 14° del mundo.

Y la ATP no fue la única entidad que lo reconoció. El Peque fue nominado para los Premios Olimpia 2019 (se entregan el 18), terna que comparte con Guido Pella y Horacio Zeballos, y que ya ganó en el 2017. También, apoyó a Gustavo Fernández, quien pidió igualdad a la hora de decidir las ternas y dejar de lado el deporte paralímpico mientras los atletas sean de elite. "Sí, Gusti también anda ahí con la pelea de estar con nosotros en la misma terna y estaría buenísimo, porque como dice, es tenis para todos y no importa cómo lo practique cada uno. Y después, está buenísimo, es un reconocimiento en un nuevo año y son reconocimientos que se vienen sosteniendo y te hacen sentir muy bien porque quiere decir que estás compitiendo de la mejor forma", cerró el mejor nacional.