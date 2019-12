Zlatan destrozó a Cristiano

Zlatan Ibrahimovic dejó Los Angeles Galaxy y ya prepara su regreso al fútbol europeo. Si bien todavía no confirmó cuál será su nuevo club, adelantó que es un equipo de la Serie A "que tiene que volver a ganar, que tiene que renovar su historia". A la espera del anuncio sobre su próximo destino, fiel a su estilo, el sueco no le escapó a la polémica y apuntó contra Cristiano Ronaldo. Ante la pregunta sobre si encontrará al verdadero Ronaldo en Italia, Zlatan fue tajante con su respuesta: "Para nada. El verdadero Ronaldo es brasileño. El de Cristiano no es un talento natural, sino el fruto de mucho trabajo", expresó.

Además, para agregarle todavía más picante a la rivalidad, el periodista le consultó si le parecía un desafío la llegada de CR7 al fútbol italiano. ¿La respuesta de Ibrahimovic? "Firmó por un equipo que ganó la Serie A siete veces seguidas. Ir a un club así no es un desafío. Si quería un reto, tendría que haber ido a la Juventus cuando estaba en la Serie B para ascenderlo a la Serie A y llevarla de nuevo a la cima".

No es la primera vez que Zlatan apunta contra Cristiano. En el 2018, después de la elección de Balón de Oro que ganó Luka Modric, había expresado: "Ahora sabemos que esos trofeos no fueron ganados por Cristiano Ronaldo, sino por Florentino Pérez".