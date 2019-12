El ex presidente comunal de Chovet, Esteban Bogdanich será diputado nacional en reemplazó de Agustín Rossi

Cuando Agustín Rossi asuma como ministro de Defensa de la Nación será el ex presidente comunal de Chovet Esteban Bogdanich quien ocupe por los próximos dos años su banca en el Congreso.

Rossi fue electo diputado nacional en 2017 con mandato hasta 2021. Pero al ser designado por el presidente electo Alberto Fernández como futuro ministro de Defensa (cargo que ya ocupó entre 2013 y 2015), renunciará a su banca para integrarse al gabinete nacional a partir del 10 de diciembre.

Por orden de suplencia, el lugar de Rossi en la Cámara de Diputados le correspondía al concejal santafesino Juan José Saleme, quien en 2017 fue segundo en la lista liderada por Alejandra Rodenas (en las Paso) y quedó en el quinto lugar de la lista en las elecciones generales de ese año.

El PJ ese año consiguió tres bancas para Rossi, Rodenas y Josefina González. Por la renuncia de Rodenas, quien asume el 11 de diciembre como vicegobernadora de Santa Fe, la dirigente sindical Patricia Mounier (cuarta en la lista) ocupará su banca.

Saleme debía asumir en lugar de Rossi, pero en los comicios provinciales de este año fue reelecto como concejal en Santa Fe (encabezó la lista que acompañó al gobernador electo Omar Perotti) y decidió continuar en ese cargo por los próximos cuatro años. De esa manera, el sexto integrante de la lista (Bogdanich) será quien ocupe la banca del “Chivo”.

Bogdanich fue siete veces consecutivas presidente comunal de Chovet, entre 2003 y 2017, año en que decidió dejar el cargo para acompañar a Rossi como cuarto candidato en la lista que ese año ganó las primarias del justicialismo (en la nómina de las generales, Bogdanich quedó sexto). Actualmente, es secretario general de la departamental General López del PJ.

El concejal santafesino Juan José Saleme explicó su decisión de renunciar a la banca del Congreso en declaraciones a El Litoral: “Tengo vocación por la ciudad. La decisión no fue personal, sino que se tomó con los referentes principales del partido, orgánicamente y entre todos. En lo personal esto es lo que yo quería. Había sido candidato a concejal, resulté electo y sentía que debía honrar la confianza que los vecinos santafesinos depositaron en mí este año. Irme era algo que no me terminaba de convencer; yo había iniciado un proceso en la ciudad y hay gente que confía y se suma a trabajar. Quiero construir una alternativa política y en eso estaré trabajando desde el Concejo”.

Fuente: El Litoral/ El Ciudadano