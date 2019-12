629 niñas paquistaníes fueron vendidas como novias en China

Página tras página, los nombres se acumulan: 629 niñas y mujeres de todo Pakistán que fueron vendidas como novias a hombres chinos y llevadas a China. La lista, obtenida por The Associated Press, fue compilada por investigadores paquistaníes decididos a romper las redes de tráfico que explotan a los pobres y vulnerables del país.

La lista da la cifra más concreta hasta la fecha del número de mujeres atrapadas en los esquemas de trata de personas desde 2018. Pero desde el momento en que se organizó en junio, el agresivo esfuerzo de los investigadores contra las redes se ha detenido en gran medida. Los funcionarios con conocimiento de las investigaciones dicen que se debe a la presión de los funcionarios del gobierno por temor a dañar los lucrativos lazos de Pakistán con Beijing.

El mayor caso contra los traficantes se ha desmoronado. En octubre, un tribunal de Faisalabad absolvió a 31 ciudadanos chinos acusados ​​de trata de personas. Varias de las mujeres que inicialmente habían sido entrevistadas por la policía se negaron a testificar porque fueron amenazadas o sobornadas en silencio, según un funcionario judicial y un investigador policial familiarizados con el caso. Los dos hablaron bajo condición de anonimato porque temían represalias por hablar.

Al mismo tiempo, el gobierno ha tratado de reducir las investigaciones, ejerciendo una “inmensa presión” sobre los funcionarios de la Agencia Federal de Investigación que persiguen redes de tráfico, dijo Saleem Iqbal, un activista cristiano que ayudó a los padres a rescatar a varias niñas de China y evitó que otras sean enviadas allí.

“Algunos (funcionarios de la FIA) incluso fueron transferidos”, dijo Iqbal en una entrevista. “Cuando hablamos con los gobernantes pakistaníes, no nos prestan atención.“

Cuando fueron preguntados acerca de las quejas, los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores de Pakistán se negaron a comentar.

Varios altos funcionarios familiarizados con el caso dijeron que las investigaciones sobre el tráfico se han ralentizado, los investigadores están frustrados y los medios de comunicación pakistaníes han sido presionados para frenar sus informes sobre el tráfico. Estos funcionarios también hablaron bajo condición de anonimato porque temían represalias.

“Nadie está haciendo nada para ayudar a estas chicas”, dijo uno de los funcionarios. “Toda la raqueta continúa y está creciendo. ¿Por qué? Porque saben que pueden salirse con la suya. Las autoridades no lo harán, todos están siendo presionados para que no investiguen. El tráfico está aumentando ahora ".

Dijo que estaba hablando" porque tengo que vivir conmigo mismo. ¿Dónde está nuestra humanidad? ”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que desconocía la lista.

“Los dos gobiernos de China y Pakistán apoyan la formación de familias felices entre sus pueblos de manera voluntaria para cumplir con las leyes y regulaciones, al mismo tiempo que tienen tolerancia cero y luchan decididamente contra cualquier persona que se involucre en un matrimonio ilegal transfronterizo comportamiento ", dijo el ministerio en un comunicado enviado por fax el lunes a la oficina de AP de Beijing.

Una investigación de AP a principios de este año reveló cómo la minoría cristiana de Pakistán se ha convertido en un nuevo objetivo de los corredores que pagan a padres empobrecidos para casar a sus hijas, algunas de ellas adolescentes, con esposos chinos que regresan con ellos a su tierra natal. Muchas de las novias son aisladas y maltratadas u obligadas a prostituirse en China, a menudo contactándose con su hogar y pidiendo que las traigan de vuelta. La AP habló con la policía y los funcionarios judiciales y más de una docena de novias, algunas de las cuales regresaron a Pakistán, otras quedaron atrapadas en China, así como a los arrepentidos padres, vecinos, familiares y trabajadores de derechos humanos.

Los cristianos son atacados porque son una de las comunidades más pobres de la mayoría musulmana de Pakistán. Las redes de tráfico están formadas por intermediarios chinos y pakistaníes e incluyen ministros cristianos, en su mayoría de pequeñas iglesias evangélicas, que reciben sobornos para instar a su rebaño a vender a sus hijas. Los investigadores también han encontrado al menos un clérigo musulmán que dirige una oficina de matrimonio de su madraza o escuela religiosa.

Los investigadores reunieron la lista de 629 mujeres del sistema integrado de gestión de fronteras de Pakistán, que registra digitalmente documentos de viaje en los aeropuertos del país. La información incluye los números de identidad nacional de las novias, los nombres de sus esposos chinos y las fechas de sus matrimonios.

Todos menos un puñado de los matrimonios tuvieron lugar entre el comienzo de 2018 y abril de 2019. Uno de los altos funcionarios dijo que se creía que las 629 fueron vendidas a los novios por sus familias.

No se sabe cuántas más mujeres y niñas fueron traficadas desde que se creó la lista. Pero el funcionario dijo que “el lucrativo comercio continúa”. Habló con la AP en una entrevista realizada a cientos de kilómetros de su lugar de trabajo para proteger su identidad. “Los corredores chinos y pakistaníes ganan entre 4 millones y 10 millones de rupias ($ 25,000 y $ 65,000) del novio, pero solo alrededor de 200,000 rupias ($ 1,500) se entregan a la familia”, dijo.





El funcionario, con años de experiencia en el estudio de la trata de personas en Pakistán, dijo que muchas de las mujeres que hablaron con los investigadores hablaron sobre tratamientos de fertilidad forzada, abuso físico y sexual y, en algunos casos, prostitución forzada. Aunque no ha surgido evidencia, al menos un informe de investigación contiene denuncias de órganos extraídos de algunas de las mujeres enviadas a China.

En septiembre, la agencia de investigación de Pakistán envió un informe titulado “Casos falsos de matrimonios chinos” al primer ministro Imran Khan. El informe, cuya copia fue obtenida por la AP, proporcionaba detalles de los casos registrados contra 52 ciudadanos chinos y 20 de sus asociados pakistaníes en dos ciudades en la provincia oriental de Punjab, Faisalabad, Lahore, así como en la capital Islamabad. Los sospechosos chinos incluían a los 31 más tarde absueltos en los tribunales.

El informe decía que la policía descubrió dos oficinas matrimoniales ilegales en Lahore, incluida una operada desde un centro islámico y madrassa -el primer informe conocido sobre como los musulmanes pobres también estaban siendo perseguidos por traficantes. El clérigo musulmán involucrado huyó de la policía.

Después de las absoluciones, hay otros casos ante los tribunales que involucran a detenidos pakistaníes y al menos otros 21 sospechosos chinos, según el informe enviado al primer ministro en septiembre. Pero los acusados ​​chinos en los casos salieron en libertad bajo fianza y abandonaron el país, dicen activistas y un funcionario de la corte.

Activistas y trabajadores de derechos humanos dicen que Pakistán ha tratado de mantener en secreto el tráfico de novias para no poner en peligro la relación económica cada vez más estrecha de Pakistán con China.

China ha sido un firme aliado de Pakistán durante décadas, particularmente en su relación irritable con India. China ha proporcionado a Islamabad asistencia militar, incluyendo dispositivos nucleares previamente probados y misiles con capacidad nuclear.

Hoy, Pakistán está recibiendo una ayuda masiva bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, un esfuerzo global destinado a reconstituir la Ruta de la Seda y conectar a China con todos los rincones de Asia. Bajo el proyecto del Corredor Económico China-Pakistán de $75 mil millones, Beijing le prometió a Islamabad un paquete extenso de desarrollo de infraestructura, desde construcción de carreteras y plantas de energía hasta agricultura.







La demanda de novias extranjeras en China está arraigada en la población de ese país, donde hay aproximadamente 34 millones de hombres más que mujeres, como resultado de la política de un solo hijo que terminó en 2015 después de 35 años, junto con una abrumadora preferencia por los niños que lideraron a abortos de niñas y infanticidios femeninos.

Un informe publicado este mes por Human Rights Watch, que documenta el tráfico de novias desde Myanmar a China, dijo que la práctica se está extendiendo. Dijo que Pakistán, Camboya, Indonesia, Laos, Myanmar, Nepal, Corea del Norte y Vietnam “se han convertido en países de origen para un negocio brutal”.

"Una de las cosas que más llama la atención sobre este tema es lo rápido que crece la lista de países que se sabe que son países de origen en el negocio del tráfico de novias ”, dijo a AP Heather Barr, autora del informe HRW.

Omar Warriach, director de campañas de Amnistía Internacional para Asia del Sur, dijo que Pakistán “no debe permitir que su estrecha relación con China se convierta en una razón para hacer la vista gorda a los abusos de los derechos humanos contra sus propios ciudadanos”, ya sea en abusos de mujeres vendidas como novias o separación de mujeres pakistaníes de esposos de la población musulmana uigur de China enviadas a “campos de reeducación” para alejarlas del Islam.

“Es horrible que las mujeres sean tratadas de esta manera sin que las autoridades de ninguno de los dos países muestren preocupación alguna. Y es sorprendente que esté sucediendo a esta escala ”, dijo.

Munir Ahmed y Shahid Aslam de Associated Press contribuyeron a este informe.