Alberto Fernández ya tiene definido el gabinete que se hará cargo de la herencia del “mejor equipo de los últimos 50 años”

La danza de los nombres llegó a su fin y el presidente electo Alberto Fernández confirmó este martes que ya tiene definido el gabinete que lo acompañará y al que tomará juramento en Casa Rosada apenas momentos después de asumir el cargo ante la Asamblea Legislativa.

Se trata del equipo que se hará cargo de la herencia que dejará, al decir del presidente saliente Mauricio Macri, “el mejor equipo de los últimos 50 años”. Está claro, hasta el propio ministro de Hacienda Hernán Lacunza lo admitió, se trata de una herencia “no deseada”.

Alberto dará a conocer la composición de su equipo el próximo viernes a las 18, apenas 4 días antes de asumir la presidencia. Se negó a anticipar nombres y aunque admitió que algunos de los que sonaron en los últimos días en los medios son correctos, advirtió que muchos otros no lo son.

Y valoró el aporte de Cristina Kirchneren el armado aunque se encargó de echar por tierra las versiones periodísticas que intentaban instalar la idea de una supuesta digitación en el armado por parte de la vicepresidenta. “Cristina influyó en el armado del gabinete lo que influye una persona de quién valoro su opinión, no llenó de nombres propios el gabinete. Nosotros somos un frente. Lo que busco es que todos estén representados”, explicó.

Y sentenció: “No somos una cooperativa. Somos un Frente. No todos tenemos un lugar, somos un frente y después el presidente ira eligiendo”.

Lo único que adelantó Alberto es que el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial Roberto Lavagna no formará parte de su equipo y que el cordobés Carlos Caserio mantendrá su banca en el Senado y tampoco se sumará al Gabinete como se especuló en algún momento podría suceder como forma de allanar el camino de la unidad en la Cámara alta.

“Ya está todo elegido y ya estamos trabajando” dijo en diálogo con radio Metro en la etapa final de la que probablemente se recordará como la transición más larga de la historia.

La decisión de evitar revelar los nombres que lo acompañarán en las distintas áreas del Ejecutivo responde a la necesidad de “no desgastarlos antes de tiempo” cuando todavía son otros quienes ocupan cargos de decisión en el gobierno nacional.

A pesar de ello hay varios nombres que se barajaron desde el día siguiente a las elecciones que parecen inamovibles. Como el de Santiago Cafiero como Jefe de Gabinete, Eduardo “Wado” de Pedro en el ministerio del Interior, Felipe Solá como canciller, Daniel Arroyo como ministro de Desarrollo Social, Agustín Rossi volvería al ministerio de Defensa, María Eugenia Bielsa al ministerio de Vivienda, Gabriel Katopodis como ministro de Infraestructura, Matías Lammens se haría cargo del ministerio de Turismo y Deportes y Ginés González García volvería al ministerio de Salud.

Otros nombres que suenan son los de Tristán Bauer a Cultura, Claudio Morini en Trabajo, Nicolás Trotta en Educación, Marcela Losardo en Justicia, Vilma Ibarra en la Secretaría Legal y Técnica, Juan Cabandié a Medio Ambiente, Roberto Salvarezza a Ciencia y Tecnología y Elisabeth Gómez Alcorta a Equidad y Género.

La gran duda pasa por el ministerio de Economía, cargo clave en un país en el que todos los indicadores económicos de los últimos años son negativos. Matías Kulfas parece ser el elegido por Alberto.

Pero, tal como anticipó el presidente electo, en esta danza de nombres, así como hay muchos aciertos también hay muchos nombres errados. Habrá que esperar hasta el viernes.