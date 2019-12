“El que ve de afuera sueña con estar en River”

Si bien a River todavía quedan dos partidos importantes antes de fin de año, día a día empiezan a crecer los rumores con respecto al mercado de pases. Y aunque los jugadores del Millo prefieren esquivar el tema hasta el receso veraniego, reconocen que llegar a Núñez "es una motivación enorme, más teniendo a un entrenador que te da confianza cuando habla. Todo el que ve de afuera sueña con estar en un equipo así, que juegue de esta forma, que pelee todos los torneos", aseguró Matías Suárez, quien está cumpliendo su primera temporada en el club.

"Yo estaba en Belgrano y si no me salía lo de River, seguramente iba a terminar mi carrera ahí. Marcelo me llamó y me volvió a motivar, estoy agradecido a él", recordó Suárez el operativo que hizo Gallardo para convencerlo. "El entrenador sabe mantener una base, al que le toque irse o venir le desearemos lo mejor", agregó el cordobés en conferencia de prensa.









Por otra parte, Suárez hizo un balance del año: "El análisis es muy positivo, llegamos a una final de Copa, no la pudimos ganar pero hicimos un gran partido. Siento orgullo por luchar hasta el final. Y Seguimos, dimos una muestra de caracter contra Newell's y lo dimos vuelta. En general fue un buen año, peleamos todo. Estamos a pocos puntos en el torneo y tenemos la chance de terminar primeros, además de la final de la Copa Argentina. Ojalá lo terminemos de la mejor manera".