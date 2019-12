En el día del Médico, el Dr. Gustavo Campo.

Hoy 3 de diciembre. En el día del médico Fm Sonic en comunicación con el Dr. Gustavo Campo contándonos su experiencia vocacional.

“Cualquier carrera es para cualquiera.Cuando hacés una carrera universitaria y la terminás te das cuenta que es tu vocación sino no es posible. Por ahí hay padres preocupados porque el hijo fue a estudiar una carrera y no le gustó, estudió otra y no le gustó y es normal. Con respecto a la medicina, tuve muchos primos, hermanos y un tío médicos que cuando era chiquito me llevaban a los hospitales porque me gustaba, tal vez eso fue lo que me inculcó la medicina pero la verdad, hasta que no estás del lado de adentro no te das cuenta si te gusta o no.”

“En el 3° año de carrera comenzamos a ir a los hospitales, a mí me tocó en el Hospital Carrasco, ahí es donde empezás a revisar pacientes y a interrogarlos, de ahí en más no abandonás más el hospital. Te van encontrando con cosas que te hacen dar cuenta si es lo que te gusta o no es lo que te gusta. Después una vez que te recibís están las especialidades (Pediatría, ginecología, cardiología.)



“El médico de cabecera es fundamental, es como el director de la orquesta. Es el que te conoce, el que te siguió desde la infancia, el que sabe todos tus antecedentes familiares, sabe si hay asma en la familia, antecedentes cardíacos, diabéticos, hipertensos, ACV en la familia. Hay que tener mucho tacto con el paciente y la familia.”



“La prevención es algo que me gusta mucho, es total. Creo que debe ser una materia que se dé en las escuelas desde jardín de infantes hasta el final del secundario. Debería hablarse de prevención desde cómo cruzar la calle, andar en bicicleta y no ir en contramano, usar casco, la prevención desde una alimentación saludable, para qué sirve vacunarse, prevención sexual, La prevención en forma total.”



Escuchá la nota completa.

Fuente Fm Sonic-Oscar Andrés Canavese.