El Gobierno de Áñez acusó al régimen de Venezuela de estar detrás de las protestas tras la salida de Evo Morales: “Maduro ha financiado el terror"

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, explicó que la Policía boliviana llevó a cabo una investigación sobre las “revueltas” y vinculó al ex guerrillero de la extinta guerrilla FARC Facundo Morales con el hermano del ex vicepresidente Álvaro García Linera

El Gobierno de Jeanine Áñez, autoproclamada presidenta interina de Bolivia, ha acusado este lunes a las autoridades venezolanas de planificar y financiar las protestas registradas en el país tras la salida del poder del ahora ex presidente Evo Morales.

El ministro de Gobierno de Áñez, Arturo Murillo, ha explicado que la Policía boliviana ha llevado a cabo una investigación sobre las “revueltas” y ha vinculado al ex guerrillero de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Facundo Morales con el hermano del ex vicepresidente Álvaro García Linera, Raúl.

“Hay una corriente liderada por el señor Nicolás Maduro que busca desestabilizar gobiernos establecidos en América”, ha afirmado Murillo minutos antes de que la Policía muestre los resultados de su investigación, según ha informado el diario local ‘El Deber’.



La Policía señala que Facundo Molares Schoenfeld, conocido entre las antiguas FARC como ‘Camilo’, ingresó el 10 de julio en Bolivia desde Chile a través del control fronterizo de Pisiga.





Un mes después, el 12 de agosto, Molares partió desde Viru Viru a Venezuela, país donde permaneció cerca de dos meses. El 13 de octubre, el ex guerrillero regresó a Santa Cruz en un vuelo de la estatal venezolana Conviasa.



Según las fuerzas de seguridad, Molares regresó acompañado a Bolivia. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ha explicado que en el mismo vuelo se encontraban el colombiano Pedro Nel Carvajalino Amaya y el venezolano Oswaldo Rivero Curvelo.



“Estas personas ingresaron para desestabilizar el país, para lograr un terrorismo mediático. Están altamente capacitados en la manipulación de las redes sociales”, ha explicado el director de la Felcc de Santa Cruz, Óscar Gutiérrez.

La Policía asegura que Carvajalino creó una cuenta falsa de la presidenta Jeanine Áñez, desde donde compartía mensajes que provocaban a los afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales, incentivando de esta manera una mayor convulsión en Bolivia.

Por otra parte, Murillo ha anunciado que ha solicitado una reunión con representantes de los gobiernos de Colombia, Chile y Perú para compartir las conclusiones de la investigación de la Policía de Bolivia y coordinar acciones con el objetivo de frenar este tipo de actos.

“Maduro ha financiado el terror que hemos visto en Colombia, Chile y Perú y que también hemos vivido los bolivianos”, ha concluido.

(Con información de Europa Press)