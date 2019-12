Terminó la intervención en la Federación de Cooperadoras y la próxima semana habrá nueva comisión

Esa tarea recayó en el Ministerio de Educación de la Provincia, y en particular en la Región VII, por una serie de irregularidades en la conducción de la entidad que derivaron en una deuda millonaria que se debió afrontar en este tiempo. Los interventores designados en ese momento fueron Jorge Trucco y Oscar Barbareschi.

Anoche se realizó la asamblea para designar a las nuevas autoridades, que estuvo concurrida y fue extensa, pero se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles.

La directora de la Región VII, Stella Lapelle, comunicó en conferencia de prensa que “nos tocó la responsabilidad de reconstruir esa situación y nuestro objetivo fue, aunque nos llevara varios años, pagar las deudas sin vender las propiedades que tiene la institución, que son dos importantes por las características y la ubicación, y por el valor simbólico que la Federación de Cooperadoras tiene para las escuelas y la comunidad”.

La funcionaria, que ocupará el lugar en el Ministerio de Educación hasta el 10 de diciembre, remarcó que con ayuda de la Cámara de Diputados y con una ordenanza de la Municipalidad de Venado Tuerto a través de lo que era la explotación del campo, “fuimos saneando en un 99 por ciento las cuestiones que tenía la Federación, que incluía juicios laborales”.

La labor no fue sencilla porque “no encontramos ningún papel en orden, vamos a hacer público el balance y cada ciudadano podrá conocer el faltante de dinero que hubo, pero fue muy importante”, anticipó.

La deuda que encontraron en la intervención superaba los 6 millones de pesos, pero gracias a la reducción lograda en una moratoria en AFIP, se pagaron poco más de 2,5 millones.

Normalización

La intervención concluye con un llamado a asamblea para elegir los integrantes que formarán parte de la nueva comisión, con la presentación de la documentación a la Dirección Provincial de Personerías Jurídicas. “Nuestra tarea era ordenar la cuestión económica y funcional de la Federación, no sabemos qué va a resolver la nueva comisión cuando se conozcan los informes sobre el estado de situación, porque los años pasaron y parecía que no había ninguna respuesta, pero en una institución que casi no tiene ingresos salvo el aporte de la Municipalidad y la fotografía escolar, necesitábamos recurrir a los aportes de la Cámara de Diputados para ordenar este tremendo desorden y sanear la millonaria deuda, cumpliendo con los trabajadores porque hubo derechos vulnerados”, resaltó Lapelle.

En tal sentido, cabe recordar que se produjeron juicios laborales de parte de quienes desempeñaba tareas en la Cocina Centralizada, además “hubo gente a la que no se le hicieron los aportes durante años, generando una deuda millonaria con AFIP”, que se logró pagar a partir de una moratoria.

La asamblea

Anoche se realizó la primera asamblea en muchos años dentro de la Federación de Cooperadoras, fue extensa y contó con alrededor de cien participantes. “Fue una reunión dura, hablamos de una institución que muchos cooperadores ni siquiera conocen porque hace muchos años que no funciona”, expuso Lapelle.

Se pasó a un cuarto intermedio para el próximo miércoles, estableciendo una lista de personas que se postuló para formar parte de la nueva comisión, pero recién se votará la próxima semana.

“La asamblea superó nuestras expectativas en cuanto a la concurrencia, porque cuando llamábamos para rendir el informe anual de la intervención no iban más de diez o quince personas, pero ahora hubo más de cien”, completó la directora de la Región VII.