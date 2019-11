Un jefe policial pidió su pase a retiro luego de ser mencionado en una investigación narco

El jefe de la Unidad Regional XVII de la Policía de Santa Fe, con asiento en la ciudad de San Lorenzo, pidió este lunes el pase a retiro luego de ser mencionado en la investigación que terminó con cuatro efectivos y un abogado imputados como cómplices de un jefe narco y líder de una asociación ilícita.

Se trata del comisario Gonzalo “Chino” Paz, quien solicitó el pase a retiro y será reemplazado por el segundo de la Unidad Regional de San Lorenzo, Gustavo Rapuzzi, informó el Ministerio de Seguridad santafesino.

Si bien Paz fue mencionado en las audiencias del viernes y sábado pasado en Rosario, en las que los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra acusaron a otros cuatro policías de vínculos con el narco Esteban Lindor Alvarado, el jefe policial no sufrió hasta ahora ninguna acusación penal por sus conductas.



Dos de los policías imputados el sábado, el ex subjefe de Drogas Peligrosas, Gustavo Spoletti, y el titular de una seccional en la localidad de Carcarañá, Cristian “Chamuyo” Di Franco, son oficiales cercanos a Paz.





El jefe de la Unidad Regional XXVII tuvo un largo paso por la ex Drogas Peligrosas durante su carrera policial. En un mail enviado por un policía de la Secretaría de Delitos Complejos a sus superiores en 2013, que se reveló en las audiencias, se menciona a Paz, a Di Franco y al oficial Javier Makhat como beneficiarios de tres lotes en un barrio cerrado que les habría cedido Alvarado.



Si bien esa acusación no fue corroborada por la investigación de los fiscales Edery y Schiappa Pietra, que no acusaron a Paz aunque sí a los policías ligados a él, el comisario igual pidió su pase a retiro.



"Si bien no estuvo imputado en el caso Alvarado, su situación no daba para más", dijeron fuentes gubernamentales.



Alvarado, de 42 años, es un ex convicto que cumplió condena por robo de autos y desde febrero pasado cumple prisión preventiva como líder de una asociación ilícita, por lavado de activos y como presunto instigador del homicidio de un oscuro prestamista.

La semana pasada los fiscales ampliaron su imputación al considerar que la asociación ilícita que está acusado de liderar se inició al menos en 2012, antes de ser detenido por el robo de autos en el conurbano norte de Buenos Aires para ser desarmados en Rosario.

Un juez federal lo había citado a indagatoria el jueves pasado como presunto organizador del transporte de 500 kilos de marihuana de Rosario a Río Negro, pero la audiencia se suspendió porque su abogado, Claudio Tavella, también fue detenido para ser imputado como miembro de la banda.

“Existe un grupo de personas que con sus aportes permitieron construir un permiso estatal contrario a la ley” para “beneficio ilícito” de Alvarado, según dijeron los fiscales al señalar a los policías detenidos.