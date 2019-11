Se define el Turismo Carretera: quiénes son los aspirantes al título

El Turismo Carretera, la categoría de automovilismo en actividad más antigua del mundo, vivirá una nueva definición de su campeonato el domingo 1 de diciembre, en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén.

Agustín Canapino, el arrecifeño que representa a Chevrolet, llega al Gran Premio Coronación Río Uruguay Seguros como el candidato más serio al título: con dos triunfos en esta temporada -Rafaela y San Nicolás- le lleva 11,5 puntos de ventaja a su inmediato perseguidor, el entrerriano Mariano Werner (Ford), con 70,5 en juego en la última cita.

Pero el piloto del Fadel DTA Racing no sólo se erige como el último ganador de la temporada (en Toay) sino que, además, es quien ostenta mayor cantidad de podios en Neuquén, ya que obtuvo una victoria -2011-, dos segundos puestos -2010 y 2016- y, finalmente, un tercer puesto, en 2019.

José Manuel Urcera, el rionegrino del JP Carrera, se sitúa en el tercer escalafón de la Copa de Oro, apenas a 15 unidades del líder. Detrás suyo aparece su compañero de estructura: Valentín Aguirre, que posee dos victorias en el corriente campeonato. El joven arrecifeño, que corre a bordo de una Dodge, consiguió el triunfo en la primera edición de esta temporada en Neuquén y es, también, pretendiente a la corona que actualmente posee Canapino.



A los doce pilotos que clasificaron a la Copa de Oro después del Desafío de las Estrellas (llevado a cabo en San Juan el 25 de agosto) se sumaron los corredores que ingresaron por el sistema de “3 de último minuto”: Jonatan Castellano, Juan Cruz Benvenuti y Mauricio Lambiris, todos ellos con posibilidades de ser campeones. Junto a Canapino, Werner, Urcera, Aguirre, y estos últimos tres, se incorporan a la pelea por el título Juan Bautista De Benedictis (aún debe el requisito obligatorio de la victoria); Facundo Ardusso; Santiago Mangoni y Juan Manuel Silva (todavía sin ganar).





Canapino, en contra de los pronósticos, se coronó en las últimas dos oportunidades llegando como el retador y no como el candidato más firme: en 2017, a La Plata, arribó como el escolta de Facundo Ardusso (Torino), y en 2018 hizo lo propio detrás de Matías Rossi (Ford) y Ardusso, nuevamente, como representante de la escudería de Esteban Trotta.

Será una definición, sin dudas, atrapante; como cada uno de los desenlaces de los certámenes del TC. Por primera vez se llevará a cabo en Neuquén, un escenario que no sólo albergará actividad automovilística, ya que también se realizarán una cena solidaria y un partido de fútbol con la presencia de pilotos, para recaudar alimentos no perecederos, entre jueves y viernes, respectivamente. Y Banda XXI tocará de manera gratuita el sábado en el autódromo para agregarle otro atractivo al tan esperado fin de semana de Turismo Carretera.