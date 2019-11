Luego de la denuncia de su sobrina por violación, José Alperovich pidió licencia en el Senado

Luego de que el último viernes su sobrina lo denunciara por violación, el senador y ex gobernador de Tucumán, José Alperovich decidió presentar un pedido de licencia en la Cámara alta. El pedido estima un apartarmiento de su cargo para dejar que la Justicia avance en la investigación. La licencia será por tiempo indeterminado y sin goce de sueldo.

“Como es de público conocimiento he sido víctima de denuncias promovidas en mi contra. La imputación es absolutamente falsa, lo cual demostraré, a la corta o a la larga, ante la Justicia. A fin de dedicar mi esfuerzo y mi tiempo a desbaratar la infamia, aclarar la verdad, y reparar mi honor, pediré licencia en mi honorable cargo”, dice la carta que el senador tucumano presentó en la Cámara alta.

Su sobrina, que fue su asistente personal entre 2017 y 2019, lo acusó de haberla violado y abusado tanto en Tucumán como en Buenos Aires, donde ella lo acompañaba en los viajes laborales.







El pedido de la secretaria de Alperovich para que la licencia sea sin goce de sueldo





Pese a resistirse en un primer momento, Alperovich decidió suspender su trabajo legislativo hasta que la Justicia esclarezca la denuncia en su contra por violación.

La joven, que actualmente tiene 29 años, amplió hoy la denuncia contra su tío en tribunales de Tucumán y dio detalles sobre los hechos de presunto abuso que, según aseguró, se produjeron entre fines de 2017 y mayo de 2019 tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia norteña.

Integrantes del Frente de Todos, como los diputados Felipe Solá y Victoria Donda, entre otros, le habían pedido a hoy al legislador tucumano que se tome licencia de su banca mientras avanza la denuncia por violación que le inició la semana pasada su sobrina segunda y ex asistente personal.



La denuncia contra el senador tucumano

“Si yo fuera él, me pediría una licencia hasta que se defina el tema”, afirmó Solá, señalado como probable ministro de Relaciones Exteriores de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre, en declaraciones a radio La Red.

Alperovich cuenta con inmunidad de arresto por los fueros parlamentarios que le conceden los artículos 68, 69 y 70 de la Constitución Nacional, que impiden a otros poderes del Estado “acusar, molestar y detener” a los representantes del Congreso por razones políticas.

Sin embargo, la Justicia puede investigarlo, citarlo a declarar y hasta condenarlo, aunque en caso de que un juez pidiera su encarcelamiento, la propia Cámara de Senadores debería sesionar para avalar su desafuero a través de una votación con mayoría simple (la mitad más uno de los presentes).