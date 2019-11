Detuvieron al joven acusado de un triple crimen en Santa Fe

El joven de 20 años acusado de matar a balazos a tres personas y de herir a otras dos en la ciudad de Santa Fe fue detenido esta tarde cuando se presentó en la casa de un familiar, en el barrio La Loma, de la capital provincial, informaron fuentes policiales.

El presunto autor de la masacre de barrio Scarafia fue detenido cerca las 16 en calle Espora y padre Vieira por el Comando Radioeléctrico. El muchacho identificado como M. D., de 20 años, y conocido por el apodo de Maurito había escapado ayer luego del baño de sangre que dejó un triple asesinato en Arzeno al 7300, a pocos metros de su intersección con calle Padre Genesio, en barrio Scarafía.

Los policías que actuaron en el procedimiento trasladaron al aprehendido a una dependencia de Orden Público del noroeste capitalino, e inmediatamente después comunicaron la noticia a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, que dispusieron de una partida de pesquisas del área Homicidios que fue hacia el norte a recibir al muchacho aprehendido.

El dueño de la vivienda de barrio Scarafía en donde seis personas se encontraban disfrutando de la jornada del domingo y tres terminaron ultimadas a balazos dio su testimonio. Le pidió a su hijo de 20 años, el presunto autor de la masacre y quien estaba en la escena, que se entregue porque estaban "preocupados" y no sabían qué hacer.

Jorge es dueño de casa y padre de Mauro quien estaba junto a otros cinco vecinos del barrio cuando cerca de 19 atacó a balazos y mató a María Soledad Ingui de 39 años, Omar Amarilla de 37 y Antonio Matías Fernández de 16. El ataque demencial además dejó dos heridos: Celeste Villarisa y Miguel Ravelli.

"No entendemos qué pasó, estamos sorprendidos y le pedimos a nuestro hijo que se entregue. Si ustedes investigan él nunca tuvo antecedentes y no sabemos si él hizo esto, ya que no tenía armas, o qué fue verdaderamente lo que pasó", manifestó Jorge a los micrófonos de Radio EME.

"Yo me levanté de la siesta a las 16.30, salí a tomar unos mates al patio y ahí estaba mi hijo junto a este grupo de personas, todos tranquilos compartiendo una cerveza. Me apronté para irme a trabajar, los saludé y no noté nada raro. Sí en el último tiempo debo decir que le llamamos con su mamá la atención a mi hijo porque desde que se empezó a juntar con esta gente estaba como descarrilado", indicó.

Por su parte, su mamá Zunilda dijo: "Estamos mal y muy preocupados, no entendemos lo que pasó y tenemos miedo por la familia. Yo tengo dos hijas más de 14 y 16 años por las que tenemos miedo ya que nos amenazaron y nos dijeron que nos iban a prender fuego la casa, por eso tenemos custodia. Queremos que él vuelva y nos diga qué paso y cómo está".