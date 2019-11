Salvar una vida en la cancha: En Guatimozin evitaron la muerte de un joven futbolista

Nada hacia pensar que apenas pasados los 16 (dieciséis) minutos de aquel Primer Tiempo, uno de los jugadores visitantes se desplomaria en medio de la cancha, y desde allí, las manos solidarias, como duendes laboriosos lo traerian de nuevo, porque hoy no tenia que ser...

Quiso el destino que este joven jugador de 29 años de edad, José Sosa, sufriera 3 (tres) paros cardiorrespiratorios en aquel predio, en medio de la conmoción de sus pares, y el desconcierto del público presente que se encontraba atónito frente a semejante situación, en la cancha se encontraba la asistencia médica con una paramédica, que inmediatamente entro a la cancha, y quiso también el destino que entre el publico simpatizante estuviera presente el Dr. LUIS ALBERTO SOMOZA , quien no dudo en intentar saltar el tejido y abrirse paso al sospechar que se trataba de una compleja situación, como lo es un paro cardiorrespiratorio dentro de una cancha de fútbol, en localidades pequeñas como Guatimozin, que dependen de la asistencia de ciudades de los alrededores para cuidados intensivos. El doctor " Pacho" Somoza como lo llaman cariñosamente, comenzó a guiar las maniobras de RCP donde cada segundo cuenta, más aún en cuadros tan severos como éstos. Se ensamblaron en cuestión de pocos minutos, desde la mujer Policía que le realizaba respiración boca a boca, el doctor dando los golpes de reanimación, la paramédica presente y los ENORMES BOMBEROS VOLUNTARIOS que llegaron con una inmediatez increible, trayendo consigo el " DESFIBRILADOR" para volverlo a José a la vida con dos golpes, cuando iniciaba su tercer paro.

El paciente por recomendación del Dr. Somoza, fue trasladado rápidamente a la localidad de Arias que es la más próxima, para contar con sala de Terapia Intensiva. Durante el traslado en el que lo acompaño, este doctor con todas las letras, el jugador de San Carlos, aún en estado sinótico, atravesando la localidad de Cavanagh retoma el conocimiento, empezando a interactuar con quienes hoy le salvaron la vida. Realmente, escuchar la emoción del Dr. LUIS ALBERTO SOMOZA, me conmovió, y es que cuando se lleva la camiseta puesta, y se tiene la parte humana, aun tiernita, a pesar del paso del tiempo y de las decepciones, podemos contar estas grandes historias, que ocurren en una cancha de fútbol.

El Dr. en su grandeza, quiere AGRADECER A CADA [email protected] DE QUIENES SE UNIERON PARA ASISTIR A JOSÉ, HACIENDO UNA MENCIÓN ESPECIAL TAMBIÉN PARA LA DRA. YANINA JAGGLI, LA ASISTENCIA MÉDICA PRESENTE EN LA CANCHA (QUE PERMITIÓ TENER OXIGENO A DISPOSICIÓN DESDE LOS PRIMEROS MOMENTOS), A LA POLICÍA PRESENTE Y A LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GUATIMOZIN QUE SON "EXTRAORDINARIOS"...Para cerrar, casi entre lágrimas el Dr. Pacho Somoza, quiere que éstas situaciones, sirvan de disparador en alarma, para "[email protected] los que hacemos fútbol" : 1) ASISTENCIA MÉDICA SIEMPRE.

2) CONCIENCIA DE LOS HORARIOS Y LAS EXIGENCIAS A LAS QUE SE EXPONEN LOS JUGADORES DE TODAS LAS CATEGORÍAS.

NADA PUEDE GARANTIZAR QUE NO PASEN ESTOS DESAGRADABLES MOMENTOS, PERO ENTRE TODOS PODEMOS DISMINUIR RIESGOS !

El paciente se encuentra en sala de cuidados intensivos, a la espera de una Unidad Coronaria que lo trasladará a la ciudad de Río Cuarto para un seguimiento y estudio de su cuadro médico, ya que hablamos de un joven de 29 años.

A modo de cierre, FELICITAR ENORMEMENTE A TODOS QUIENES HUMANAMENTE LATEN CON PASIÓN POR LO QUE HACEN...MÁS AÚN, QUIENES SALVAN VIDAS.

Julia Arballo para CNC y Donají Alma Grande (agradecida de este corresponsal espontáneo y obviamente a este gran doctor!)



Por Julia Arballo