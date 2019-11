En la Ruta N° 7 un hecho de vandalismo muy peligroso

Se deduce de las investigaciones policiales, que el hecho se concretó con la idea de cruzar la ruta, en los tramos de esas dos localidades,trecho , que, aún no habilitada,, y que los desbordes de la laguna La Picasa cortaron en el año 2.017.

Si bien la especie todavía no tiene comunicados policiales,tanto de las sub Comisarias de Diego de Alvear , como de Aarón Castellanos, este cronista , recibió la información. que no es la primera vez que ello ocurre.

El acto de vandalismo,ocurrió, luego que el personal de vigilancia de ambos sectores, finalizara su turno,dejando cerrado, ambos portones con los candados respectivo, hasta el retome del control a las 7 de la mañana.

(Ampliaremos)

Gregorio Sogno