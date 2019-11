Pino Solanas renuncia a su banca y podría ser embajador en la Unesco

El diputado electo por el Frente de Todos Fernando Pino Solanas confirmó que renunciará a su banca por pedido expreso de Alberto Fernández, quien le comunicó que lo va a necesitar para cumplir con "una tarea de gobierno" durante su administración, posiblemente en el extranjero.

De esta manera, el lugar en la Cámara baja que le corresponde al líder de Proyecto Sur sería ocupado por el ex embajador ante el Vaticano Eduardo Valdés, quien fue quinto en la boleta de candidatos kirchneristas en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que no había conseguido entrar al recinto.

El propio Pino Solanas confirmó su decisión al ser consultado sobre su posible nombramiento como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

"El presidente de la Nación (electo) me ha pedido que renuncie porque me quiere tener en su gobierno", explicó. Además, aclaró que las versiones sobre los cargos que podría tener "son trascendidos" y dijo que no va a dar precisiones al respecto "hasta que lo anuncie" el propio Alberto Fernández.

Sin embargo, consideró también que "tiene su lógica" que se lo mencione para cumplir funciones ante el mencionado organismo internacional: "Yo me he desempeñado buena parte de mi vida con temas culturales, incluso con la Unesco", argumentó.

Si finalmente Solanas renuncia a su banca, Valdés sería el encargado de asumir en su lugar, junto a la dirigente de La Cámpora Paula Penacca, el referente de Patria Grande Itai Hagman y la actual diputada Victoria Donda, los otros tres representantes del Frente de Todos que lograron entrar a la Cámara baja por la Ciudad de Buenos Aires.

En territorio porteño, la boleta del kirchnerismo que postuló a Matías Lammens para jefe de Gobierno quedó segunda con más del 35 por ciento de los votos, muy por detrás de los casi 56 puntos que consiguió la de Juntos por el Cambio, a través de la cual el actual mandatario local, Horacio Rodríguez Larreta, consiguió su reelección.

La lista del kirchnerismo para la categoría de candidatos a diputados nacionales en este distrito fue encabezada por Solanas y sacó el 32,22 por ciento de los sufragios, por lo que se garantizó cuatro bancas en esta Cámara. Valdés ocupó el quinto lugar en esa boleta, fue el primero de los que se quedó afuera del recinto, por lo que le correspondería hacerse cargo de una banca si cualquiera de los compañeros que entraron decide renunciar.

Valdés es uno de los políticos más cercanos a Alberto Fernández y a mediados de este año fue señalado como uno de los principales involucrados en la denominada "Operación Puf", una supuesta maniobra para desplazar al fiscal federal Carlos Stornelli de la causa de los cuadernos.

En aquel momento trascendió una escucha telefónica en la que el dirigente se comunicó con el detenido ex secretario de Transporte kirchnerista Juan Pablo Schiavi y le habría contado esta estrategia.

"Este es un montaje, es todo mentira. A mí me llama por teléfono Juan Pablo Schiavi desde la cárcel. Me llama el 18 de enero. Y me habla por Isidro Bounine (ex secretario privado de Cristina Kirchner). Por supuesto el diálogo lo tergiversaron. Yo, las palabras «Puf», para abajo, y «Pum», para arriba, las digo todos los domingos en mi programa de radio", aseguró Valdés al respecto, durante una entrevista con Infobae en mayo pasado.