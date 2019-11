Alberto Fernández puede sorprender con el nombre del ministro de Economía

Una es ubicar a un economista para que se encargue de la reprogramación de la deuda. Este jueves volvió a circular el nombre de Martín Redrado​. Fue porque Alberto F. le hizo una consulta en la semana.

La otra alternativa que se evalúa es armar un esquema diferente y que a cargo del Palacio de Hacienda se ubique un “ministro político” que coordine toda el área económica.

Esta idea tiene una génesis: no repetir el error que cometió Mauricio Macri​ de dividir la decisión económica. Alberto se lo comunicó a sus íntimos.

Fue en las últimas horas y de esta manera: “Kulfas y Nielsen van a trabajar conmigo, pero el ministro va a ser otro”. Y remató: “No se trata de Roberto” (por Lavagna). El ex ministro volvió a hablar con Fernández para liderar el Consejo Económico y Social. Una exigencia de Lavagna​ ya está cumplida: su hijo Marco será titular del INDEC.

En las últimas horas, el presidente electo le encomendó a Nielsen una tarea prioritaria y ajena a la cuestión de la deuda: terminar la ley que otorgará un blindaje a Vaca Muerta. También mantuvo encuentros reservados con varios economistas “independientes” y se reflotaron viejas candidaturas que ya estaban descartadas. Algunas, fruto de “lobbys” de bancos y acreedores.

Porque se trata, nada menos, del principal casillero del futuro gabinete: la persona que debe negociar la deuda con el FMI​ y con los acreedores externos. Esa negociación condicionará -para bien o para mal- los cuatro años de gestión del nuevo presidente y toda la política económica interna.

La ausencia aún de definiciones abre dudas en Wall Street sobre la existencia de un plan económico.

Fernández habría mantenido contactos con Rodolfo Santángelo, el socio de Carlos Melconian. También habría pedido opinión a Miguel Bein y desde el Instituto Patria se fogoneó -otra vez- la candidatura de Emanuel Alvarez Agis. El joven economista insiste en que no será ministro.

El propio Kulfas acercó a las oficinas de Alberto al investigador Martín Guzmán, profesor de la Universidad de Columbia y discípulo de Joseph Stiglitz. Kulfas no será la autoridad máxima en Economía. Pero será un superministro de Producción. Tendría a su cargo Comercio, Industria e incorporaría dos áreas clave: Agricultura y también Energía. Aún debe superar varias internas y resistencias de poder.

Gabriel Delgado será el secretario de Agricultura y ya le transmitió a Alberto F , que el campo cuestiona la eliminación del Ministerio de Agroindustria.

En Energía las cosas no están claras. Fernández se apoya en Guillermo Nielsen, y Jorge Sapag aspira a conducir YPF.

El Presidente electo dio una señal al “círculo rojo”, cuando habló con Kristalina Georgieva : sólo lo acompañaron Kulfas y Cecilia Todesca. Alberto F. en la intimidad admite: “Ambos van a ser mis principales asesores”. Todesca -se restablece de un problema de salud- ocupará el sillón en la propia Casa Rosada.

La conversación con la jefa del FMI fue una sugerencia y armado de España. Pedro Sánchez le transmitió a Alberto F. el deseo de Washington. Nadia Calviño - la ministra de Economía española- tramitó los detalles: es íntima amiga de Kristalina.

En Washington existen fuertes cruces y serios enfrentamientos por Argentina. Los conflictos sociales en Latinoamérica podrían favorecer la negociación con el FMI. Pero las internas en el Fondo y las peleas con Wall Street complican la negociación.

Por el fracaso del acuerdo con la Casa Rosada se cuestiona al vicepresidente del FMI David Lipton y se quiere desplazar a Alejandro Werner. Ante la debilidad de estos funcionarios, ahora el “caso argentino” lo monitorea Martín Mühleisen.

Se trata del actual director de Estrategia, Políticas y Educación y el hombre que audita el desempeño de los burócratas del FMI con la Argentina. Mühleisen elaborara un informe que será determinante para la carrera de los funcionarios.

El FMI -a su vez- tiene un enfrentamiento con Wall Street. Ambos saben que la Argentina no podrá afrontar los vencimientos. Wall Street quiere que ese costo lo absorba el Fondo. En cambio, el FMI exige que los bancos acepten una quita del 40 % . Esa disputa puede complicar la negociación externa. En juego hay mucho: quién absorbe una pérdida de 40.000 millones de dólares.