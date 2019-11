Larga lista...

al ser descubierto por la hija de la víctima que llegaba en ese momento se dio a la fuga perseguido por la hija y un vecino y que en la huída arrojó un paquete que contenía el dinero malhabido a un terreno y posteriormente fue reducido en la esquina de la Terminal de Ómnibus.

Con la presidencia del juez Benjamín Révori y la asistencia del abogado local Gustavo Chiambretto, el Fiscal Adjunto Mauricio Clavero le imputó lcargos por 5 hechos (uno concretado) que se detallan:

1) Engaño a Rosa L. a través de la línea telefónica fija, manifestándole que tenía que cambiar los dólares que tenía en la casa porque se estaban desvalorizando.

** Calificación: ESTAFA, en calidad de autor.

2) Intento de estafa a Ismael Heles preguntándole a qué hora se retiraba la persona que lo cuidaba. La víctima se dió cuenta y no se logró cometer el delito.

3) Intento de estafa a Emilio Ferreyra de 76 años, diciéndole que si tenía la tarjeta de crédito Nativa, no la pague, que estaban haciendo unos trámites y pasaban a recaudar el dinero con personal del banco.

La víctima se dió cuenta y no se concretó el delito.

4) Intento de engaño a Ana Pilar Suárez de 84 años, manifestándole que si tenía dinero que se lo entregaran porque estaba por aparecer el corralito.

La víctima se dió cuenta y no se logró cometer el delito.

5) Intento de estafa a Osvaldo Sanseovich de 80 años, al cual le manifiesta que era su nieta y que estaba enferma. La víctima se dió cuenta y no se logró cometer ningún delito.

Los delitos 2,3,4 y 5 son ESTAFA en grado de participe.

Las llamadas las hacía una persona con voz femenina.

El imputado cuenta con un antecedente penal por Robo Calificado con una pena de 5 años de ejecución efectiva que se cumplió en el año 2010.

Finalmente, el juez accedió al pedido del MPA y otorgó la Prisión Preventiva.

Continúan las investigaciones a efectos de dar con la organización.



Info y foto Agustin Perez