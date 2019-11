Solicitaron la captura internacional del ex obispo de Orán

El ex obispo está acusado de delitos contra la integridad sexual de dos victimas

Se trata de Gustavo Zanchetta, ex jefe de la Iglesia en Orán. Es sospechoso de cometer delitos contra la integridad sexual de dos víctimas. Tiene domicilio en el Vaticano pero no responde los llamados de la Justicia.



La fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo requirió hoy la captura internacional del ex obispo de Orán Gustavo Oscar Zanchetta, acusado de abuso sexual en perjuicio de dos víctimas.

Este miércoles, la fiscal penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, estableció la rebeldía del obispo imputado por el delito de abuso sexual simple continuado, agravado por ser cometido por un ministro de culto reconocido, en perjuicio de dos víctimas.

Para fundamentar la solicitud de captura, la fiscal sustentó que la medida fue dispuesta luego de que el acusado no respondiera a reiterados llamados telefónicos ni correos electrónicos, al número de teléfono y dirección electrónica aportados voluntariamente por Zanchetta en agosto pasado para ser notificado de cualquier acto procesal y luego de haber constituido domicilio en el estado Vaticano.

Según publicó el portal de Ministerio Público Fiscal de Salta, el pasado 12 de noviembre Filtrín Cuezzo fue notificada de la conformación del Tribunal Colegiado que llevará adelante el juicio contra el ex obispo, el que estará integrado por los jueces de la Sala II, Raúl Fernando López y Héctor Fabián Fayos (vocales), y la magistrada María Laura Toledo Zamora (presidenta).

La causa fue elevada a juicio en julio pasado y en el pedido de elevación, la fiscal incluyó las pruebas reunidas durante la investigación y los resultados de las pericias psiquiátricas y psicológicas realizadas.

El informe psiquiátrico revela que el acusado "presenta personalidad con rasgos psicopáticos (indicadores de manipulación, emociones superficiales, escasa capacidad empática); pero no presenta psicosis ni otro trastorno mental que altere la relación con la realidad". También "que se vincula a través de interrelaciones dispares, ejerciendo poder sobre el otro, y que puede comprender la conducta desplegada y discernir actos socialmente reprochables".

En el año 2017, el Papa Francisco nombró a Zanchetta como asesor de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA). En tanto, el 4 de enero de este año, el Vaticano confirmó que se inició una investigación por las denuncias de abuso sexual realizadas contra el ex obispo, quien estuvo a cargo de la Diócesis de Orán hasta septiembre de 2017.

Según las denuncias investigadas realizadas por dos seminaristas, los abusos sexuales ocurrieron en el edificio del seminario Juan XXIII, de Orán y en una casa particular de la localidad salteña de Los Toldos.