Lula no estará en la asunción de Alberto Fernández

El ex presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, confirmó este miércoles que no prevé participar de la ceremonia de asunción de Alberto Fernández como mandatario de la Argentina porque "es un acto para presidentes".



"La verdad que no voy a ir. Agradezco si me invitan, pero es un acto para presidentes y tienen que ir los que son presidentes", dijo Lula.

En su rol de ex jefe de Estado, se comparó con ironía a un "jarrón chino", como se acostumbra llamar a los ex jefes de Estado, porque al principio se los exhibe en los lugares preferenciales y luego nadie sabe dónde ponerlos.