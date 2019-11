El DT Daniel Adami de Studebaker en Villa Cañás TV.

El domingo se disputará la final de la Liga Venadense entre el equipo cañaseño y Juventud de Olimpia, Daniel Adami, DT de Studebaker en Villa Cañás TV.

“Siempre venimos con la idea de ser protagonistas y ahora nos encontramos jugando la final, difícil y pareja como todas las finales de la Liga Venadense, estamos con muchas expectativas para el domingo.” comentaba Daniel Adami.

“La idea es recuperar a los jugadores que hicieron más minutos. A partir de mañana vamos a empezar a preparar el partido, es cierto que el fin de semana pasado hicimos bien las cosas lamentablemente no estuvimos certeros en algunas jugadas a la hora de la definición, en otras jugadas el arquero sacó dos o tres pelotas muy importantes. Sabemos que no nos podemos relajar porque el rival ha hecho méritos para estar donde está.”

El domingo a partir de las 17 hs. será el encuentro en cancha de Studebaker, el segundo partido de la final de la Liga Venadense Studebaker-Juventud de Olimpia. Las entradas estarán habilitadas a partir de las 15:30 hs.

“Tenemos la ilusión de hacer un buen partido en nuestra cancha el domingo.”

“Es una Liga muy larga, son 30 fechas para clasificar y después arranca otro torneo. Nosotros conocíamos la Liga, sabemos la paridad que hay, hoy en día si no haces las cosas serias, si no trabajas, si el equipo físicamente no está bien, si los jugadores no encaran cada partido con la misma importancia se te hace muy difícil cuesta arriba. Hoy estamos en un buen momento.”

“Como cuerpo técnico estamos muy agradecidos con los jugadores este año y el año pasado, hemos trabajado de la mejor manera posible y el Club no dio la posibilidad y los elementos necesarios para hacerlo.” Comentaba el DT de equipo cañaseño que jugará la final de la Liga Venadense. “confío mucho en el quipo que estoy dirigiendo, hay una ansiedad lógica pero veo a los jugadores convencidos”

“Me siento muy representado por el equipo que estoy dirigiendo y lo que hacen dentro del campo de juego. Ahora el domingo hay que hacer las cosas de la mejor manera.” de ésta manera sólo quedó por decir que “Estamos todos atrás de una ilusión y vamos a dar el máximo por tratar de conseguirlo, siempre el apoyo es muy importante.”

Las palabras del DT de Studebaker, Daniel Adami en Villa Cañás TV.



Fuente Villa Cañás TV- Oscar Andrés Canavese.