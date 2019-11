El nuevo gabinete presentado por el Intendente Norberto Gizzi.

Ayer a la mañana en el salón de usos múltiples (SUM) el Intendente reelecto Norberto Gizzi dió a conocer los integrantes del nuevo gabinete que asumirán el 10 de diciembre.

“Cuando iniciamos la campaña hemos manifestado los proyectos que se venían realizando como así también los que quedaban por hacer y también hemos manifestado que se iban a realizar cambios importantes dentro del gabinete, por supuesto si la gente nos acompañaba. En lo personal soy un agradecido a la comunidad de Villa Cañás por el apoyo que nos dieron. Tenemos que pensar en nuestra ciudad, en el bienestar de la gente y por un Villa Cañás mucho mejor. Estamos hoy acá para presentar el nuevo gabinete que nos va a estar acompañando.”



“La semana pasada enviamos una nota al Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe, donde había una renuncia que fue firmada por la actual Secretaria de Servicios Públicos Tamara Andreani. Como sabemos fue 1° candidata electa Concejal del Frente Progresista Cívico y Social y personalmente le he pedido que ocupe una Secretaría muy importante, como es la Secretaría de Gobierno. Sé que no fue una decisión fácil y yo también he agotado toda las posibilidades de buscar un/a Secretario/a de gobierno, pero lo hemos hecho pensando en la ciudad de Villa Cañás y hacer entre todo una ciudad pujante.” De esta forma el Intendente nombró a Tamara Andreani quien será desde su nuevo cargo el nexo entre el Honorable Concejo Municipal y el Ejecutivo, quien tiene contacto directo con todas las instituciones, con las demás Comunas y Municipios, entes Provinciales y Nacionales. “La mano derecha de Intendente”

Presentó a los dos Concejales electos que los representarán en el Honorable Concejo Municipal Carlos Rabasa y Claudia Compañs.

Anunció los cambios en el gabinete, siendo que Tamara Andreani deja la Secretaría de Servicios Públicos para pasar a la Secretaría de Gobierno, el nuevo Secretario de Servicios Públicos es Cristhian Ronconi quien se ocupará de las necesidades de los vecinos de la ciudad de Villa Cañás.

Oscar Caffa seguirá con la secretaría de Economía, tambien confirmó el lugar de Melisa Manzino como Secretaria de Acción Social.

“Hemos tomado la decisión de no nombrar a un secretario en la Secretaría de Obras Públicas porque la decisión final la vamos a tomar desde la secretaría de Economía, desde la Secretaría de Gobierno y desde mi participación en particular.”

Por otro lado, mencionó las Direcciones. En Dirección de Deportes, quien ya viene realizando el trabajo es Marcelo Rodriguez, en dirección de Cultura la nueva directora será Milagros Damico. En dirección de Producción y Empleo el nuevo director será Juan Manuel Speerli “Hay mucho por hacer, en estos años se han dictado más de 50 cursos de capacitación, que han dado mucha salida laboral. Algo que tenemos pendiente es el Parque Industrial y Área de Servicio y por otro lado el Consorcio de residuos sólidos urbanos.”

Se anunció el cambio de esta manera en Prensa y Difusión, asume Matías Migliavaca quien tiene experiencia en los medios.

“No quiero pasar por alto el trabajo de otros secretarios y otros directores que me han estado acompañando porque Villa Cañás está muy linda y no sería posible sin ellos.”



El Intendente reelecto de nuestra ciudad Norberto Gizzi invitó a toda la comunidad el día que asumirán en sus cargos, el 10 de diciembre a acompañarlos en el acto.



Fuente Villa Cañás TV- Oscar Andrés Canavese.