Intento de secuestro en Venado Tuerto.

En comunicación desde Venado Tuerto con FM Sonic, Pamela Romano, mamá de Lucila, la menor que intentaron secuestrar hoy al mediodía en Venado Tuerto.

Pamela comienza relatando “ Yo trabajo en el Parque Industrial y salgo a las 12 hs. del trabajo y siempre paso a retirarla (por el colegio) o la encuentro por calle Chapuy. Hoy llego a calle Chapuy y Dimer y no la encuentro, ahí me empiezo a preocupar porque siempre la encuentro en esa zona (cerca a la terminal de Ómnibus). La llamó por teléfono y no me contesta, llamo a una amiga que me dice que se fue por calle Estrugamou pero yo me recorri toda la Estrugamou y la zona y no veo nada. Entonces me voy hasta mi casa en Barrio Islas Malvinas pensando que ya estaba ahí, llego a mi casa y no estaba, cuando voy a salir de nuevo golpearon la puerta y era mi hija gritando y llorando.”

Pamela relata que en ese momento creyó que le habían robado la mochila con el celular, pero Lucila venía acompañada por una chica contándole que la acompañó hasta la casa porque un hombre en un auto la quiso manotear.

Pamela continúa su relato según lo que le contó Lucila, “Venía caminando por calle Estrugamou, dobla hacia Castelli y por Castelli sigue derecho hasta que sigue por Goumond, cuando llega a calle Goumond ve pasar al auto a todo lo que da pero no le dio importancia, dobla por Goumond hacia Saavedra y ahí le aparece el auto delante de ella.”

Se trata de un auto Ford k negro con vidrios polarizados.

El conductor, siguiendo con el relato, baja la ventanilla de su lado y estira el brazo para agarrar a la menor, quien se corre, él vuelve a cruzar el auto delante y ésta vez se baja, en cuero, con la remera que tenía envuelta en la cabeza dejando ver solamente sus ojos e intenta agarrarla nuevamente.

Pamela relatando lo que le ocurrió a su hija quien al momento que es intersectada por el auto ve dos nenas y empieza a gritar, estas nenas la socorren y llaman a la mamá que luego acompaña a la casa a la menor.

Por la tarde Pamela Romano acompañó a la menor a hacer la denuncia correspondiente y le comunicaron que debe esperar el llamado de la PDI.

Lo que reconoció la menor es que era un hombre grande, peludo, alto y de tez trigueña, no logró ver la patente del auto Ford K negro con vidrios polarizados que conducía.

Fuente Oscar Andrés Canavese. Informe José Juárez