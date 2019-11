Sesión del Honorable Concejo Municipal| Orden del Día.

Ayer por Fm Sonic el Concejal Lisandro Vaccaro nos contó sobre la Orden del día del miércoles 13 de noviembre 2019, los proyectos de ordenanza presentados, aprovados y vetos.

Se ha presentado un proyecto de ordenanza por los alumnos de la Escuela N°38 Domingo Faustino Sarmiento declarando al “Hotel Colón Patrimonio Histórico Cultural. “Hemos recibido a directivos, docente y alumnos del colegio Nacional, nos llevaron esta inquietud, éste proyecto de ordenanza que ellos mismos elaboraron y nos comentaron todo su proceso de investigación para llegar a este pedido de declaración histórica. Ayer entró al Concejo. Fue maravilloso el interés que transmitían los adolescentes al explicar la experiencia del proceso.” contaba el Concejal Lisandro Vaccaro.

Por otro lado se ha vetado un proyecto de ordenanza por parte del Municipio.

Se aprobó anteriormente una ordenanza por el Concejo creando el fondo de asistencia deportivo (FAE), tras haber sido vetado por el Ejecutivo, el Concejo rechazó el veto y la ordenanza sigue vigente habiendo conseguido dos tercios de los votos. Al respecto Lisandro manifestó en Fm Sonic “Me llama la atención que el Ejecutivo haya vetado el proyecto, no hay un argumento o un motivo lógico que fundamente que no se pueda llevar adelante el proyecto de ordenanza. Los montos de la ordenanza no son significativos en cuanto al presupuesto del Municipio.”

Otro proyecto de ordenanza aprobada es la aceptación de terrenos donados con destino a la ampliación de calle pública. "Eso es una formalidad, cuando se hace algún tipo de loteo el Municipio exige que se done una fracción de terreno para determinar las calles. En este caso es donde funcionaba el Transporte “Milovich”, frente al Barrio “Juan Riganelli” (me atrevo a utilizar nombre para situarlo)”

Además se pidió que se genere un informe sobre el estado de la luminaria en Avda. 50. (desde la rotonda de Av. 50 y Av 59. hasta Studebaker.) “En una de las caminatas diarias uno de los Concejales observa el estado calamitoso de la luminaria central. En conjunto con la minuta nos ha hecho llegar imágenes de cómo está la situación que es realmente preocupante porque estamos hablando nada más y nada menos que de electricidad.” presentada pidiendo una solución a la brevedad, siendo que están todos los cables a la vista y es peligroso.

El Concejal Lisandro Vaccaro en comunicación con Fm Sonic. Escuchá la nota completa.

Fuente Fm Sonic- Oscar Andrés Canavese.