Leandro Báez, el hijo de Lázaro, rompió el silencio: "No sé qué espera mi papá para aclarar las cosas"

Después de un largo tiempo en silencio, Leandro Báez habló en TN Central y contó su verdad sobre la causa que investiga principalmente a su padre, Lázaro Báez, por lavado de activos. "No sé que está esperando para aclarar las cosas", exclamó el joven, que también aseguró que recompusieron la relación entre ambos, a pesar de tener diferencias sobre la causa.

"Lázaro es duro y está callado, cuando otros, por tres días en la cárcel, salieron a decir lo que dijeron", evaluó sobre la posición que tomó su papá durante el juicio. Y explicó que tanto él como su hermana Melina decidieron tomar otro camino en cuanto a la estrategia judicial, con un equipo de abogados diferente. "Siento que sus abogados no lo están defendiendo", apuntó.



Leandro dijo que cuando se hizo pública la denuncia por la Ruta del dinero K, a partir de un informe de PPT, tenía 23 años y se desentendió de las maniobras financieras de la empresa Austral Construcciones, apuntada por beneficiarse durante la gestión kirchnerista. "En ese momento tuve un rejunte de sentimientos. Bronca, un poco de angustia, un rejunte de todo", recordó.



Al hacer memoria sobre la circunstancia en la que tomaron conocimiento de la denuncia, contó: "La primera vez que hablé del tema con mi papa fue cuando él volvió de un viaje. Todo salió en los medios un domingo a la noche y él llegó a mitad de semana, un miércoles. Él me dio tranquilidad, diciéndome que todo iba a estar bien. Así que seguimos trabajando normalmente en ese momento".

Leandro Báez y sus tres hermanos -Martín, Melina y Luciana- son juzgados junto a su padre, el contador Daniel Pérez Gadín, el financista Federico Elaskar, el arrepentido Leonardo Fariña y otros acusados por maniobras de lavado de activos por millones de dólares provenientes de la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo.



Nicolás Wiñazki le preguntó el motivo por el que llama a su padre por el nombre, a lo que Leandro aclaró: "Le digo Lázaro porque cuando yo empecé en 2011 a trabajar de administrativo en Austral Construcciones lo tomé en serio. Decirle 'papá' en público, en frente de los empleados, no daba. Le empecé a decir Lázaro en el ámbito laboral y se hizo costumbre".



Durante las audiencias de la causa, Leandro había manifestado estar enfrentado con su papá. Incluso, en una ocasión reveló que nunca lo había ido a visitar a la cárcel. Según relató ahora en TN, esa situación cambió: "Fui a la cárcel. Nos hemos abrazado, hemos llorado y hasta peleado".

"Últimamente no hemos compartido una charla porque hay cosas que debemos pulir y hoy no es el momento. Tenemos una charla pendiente que en algún momento la vamos a tener. No solo por lo judicial, sino por situaciones personales", agregó.

Sobre esas situaciones que los diferencian, Leandro ahondó: "Lázaro tiene ahora la última oportunidad de declarar y lo tiene que hacer, porque nos ahorraríamos mucho tiempo del proceso y dolores de cabeza. Él sabe lo que hizo y lo que no hizo. No sé que está esperando para aclarar las cosas".



"Que yo sepa mi papá no enterró dinero en campos. Es una locura eso. Él no se metió en el rubro de la construcción cuando asumió Néstor Kirchner. Néstor era gobernador y Lázaro ya era parte de una constructora mucho antes", defendió a su papá.

De la relación con la por entonces familia presidencial, no anduvo con vueltas: "No creo que él se esté callando para preservar a los Kirchner. Él nunca negó la relación con Néstor. Era su amigo y él dice que lo sigue siendo. Con el resto de la familia no sé qué tipo de relación pudo tener". Además, subrayó que la relación "con los Kirchner siempre la manejó él".

En el cierre de la entrevista, Leandro Báez se emocionó. Con lágrimas en los ojos, aseguró que "extraña" a su padre. "Yo confío en él. Confío en que se va a presentar y va a declarar en la última audiencia. Lo extraño, tengo un hijo que todavía no lo conoce".