Santa Fe tiene la primera ley de Trombofilia del país y es pionera en el mundo

Santa Fe tiene Ley de Trombofilia y es pionera no solo en Argentina, sino también en el mundo. La Cámara de Senadores de la provincia aprobó en su última sesión la norma que garantiza el acceso al diagnóstico temprano y tratamiento de este desorden de la coagulación de la sangre en la salud pública del territorio santafesino y su obra social mayoritaria Iapos. La norma que fue aprobada por unanimidad es la primera de su tipo en el país y marca no solo un precedente a nivel nacional sino también internacional al autorizar los estudios necesarios sin el cumplimiento de los protocolos internacionales de salud.



A Yanina Libra de los Ríos, integrante del grupo Trombofilia y Embarazo Santa Fe, la felicidad no le entra en el cuerpo y se siente orgullosa del trabajo e impulso que dieron al proyecto inicial junto a sus compañeras. "No fue fácil, pero valió la pena el esfuerzo", dijo a Aire Digital la mujer a la que hace más de seis años los médicos le detectaron trombofilia, una condición de la sangre que determina que haya una mayor predisposición a formar coágulos y que muchas veces se desencadena por un cambio hormonal como puede ser en el embarazo, provocando complicaciones, partos prematuros y hasta la muerte fetal. Seis fueron los embarazos que perdió Yanina antes del diagnóstico que le cambió la vida y que le permitió traer al mundo a Allegra. Desde ese día, su objetivo fue que otras mujeres no tengan que pasar por lo mismo.

Conociendo la "traumática" realidad de estas mujeres, la diputada provincial Patricia Chialvo presentó en noviembre del año pasado en la legislatura provincial el proyecto de la Ley de Trombofilia. En septiembre obtuvo media sanción en Diputados y el pasado jueves fue aprobada de manera definitiva en Senadores. "Esta ley apunta a la cuestión humana y previene cuestiones de salud", sostuvo la legisladora respecto de la primera ley de Trombofilia del país y la única de su tipo en el mundo. Es que la misma modifica los protocolos médicos internacionales que se aplican actualmente para el estudio de sangre que permite la detección de la condición. "Va más allá de estas recomendaciones y de los costos de los análisis", sostuvo Chialvo en defensa de nueva norma.

La ley establece que con un embarazo perdido, una mujer puede acceder al pedido médico, y de manera gratuita, del estudio de sangre que permite el diagnóstico. Mientras que a nivel mundial, para la realización del análisis los protocolos indican que debe haber tenido un mínimo de tres pérdidas en el primer trimestre o dos en período avanzado.

Ahora los estudios de diagnóstico, análisis hematológicos y tratamiento de trombofilia, como así también de la medicación y controles necesarios, estarán incluidos por ley en el Programa Médico Obligatorio (PMO) del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) y de la salud pública santafesina. La norma también incorpora en el ámbito del "Programa de Salud Reproductiva" de la Provincia, mediante aplicación del Ministerio de Salud, el estudio y la investigación sobre esta condición.

La sanción unánime de ambas cámaras santafesinas será precedente para el tratamiento del nuevo proyecto de Ley impulsado por segunda vez a nivel nacional. A finales de 2016 el Congreso -y por unanimidad- aprobó una norma similar, pero un mes después el presidente Mauricio Macri la vetó en medio de críticas a la misma por parte de la comunidad de Hematólogos argentinos. Tras la polémica, la organización de Trombofilia y Embarazo que representa a mujeres de todo el país, dialogó con las partes interesadas y que en su momento tomaron una posición contraria a la ley. Se trabajó en un nuevo proyecto tras llegar a acuerdos como por ejemplo no poner un número de pérdidas de embarazo para la aprobación del diagnóstico, dejándolo a criterio de los profesionales. El mismo fue presentado y está por perder estado parlamentario, por lo que será nuevamente ingresado el próximo año.