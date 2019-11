Rufino | Por primera vez un intendente será sometido a juicio oral y público

La semana pasada hubo un hecho histórico para Rufino e incluso para la provincia ya que se llevó a cabo la primera audiencia preliminar contra el intendente de esa ciudad, Abel Lattanzi, y su esposa Marisol Raspo, quienes fueron imputados por el fiscal, Mauricio Clavero, de cometer cuatro delitos cuando la Intendencia llamó a licitación pública para el traslado de piedra por un monto superior a los tres millones de pesos y el mandatario macrista se presentó con una empresa familiar que pertenecía a su esposa. La jueza Lorena Garini, cumplido el plazo de los cinco días hábiles, dictaminó que se eleve a juicio oral y público el pedido de Clavero.

Garini, firmó ayer la resolución por la que envía a juicio oral y público a Lattanzi y a su esposa. Será el primer intendente en funciones que enfrenta este proceso bajo el nuevo sistema judicial santafesino. Habrá que esperar otros cinco días hábiles para saber si la resolución es apelada por Lattanzi, cuestión que se descuenta ya que el mandatario sostiene a capa y espada su inocencia.

"Me endilgan algo que nunca sucedió. Yo no me presenté a licitación pública más allá de lo que se diga", dijo Lattanzi. En efecto, finalmente Lattanzi no terminó presentándose a la licitación pero según el fiscal Clavero "no lo hizo porque lo alertaron de la tremenda irregularidad desde la Comisión de Adjudicaciones del Concejo Deliberante".

De las cuatro imputaciones realizadas por el fiscal, tres fueron aceptadas como materia de investigación por la jueza. la Fiscalía de Clavero encontró irregularidades en la causa denominada "causa de la piedra", denominada así porque se licitaba el servicio de traslado de piedra caliza por un monto de alrededor de tres millones de pesos, tales como "negociaciones incompatibles con la función pública", "fraude a la administración pública en grado de tentativa" e "incumplimiento de deberes de funcionario".

La cuarta imputación realizada por Clavero no fue tratada en la audiencia preliminar y fue la última en presentar el fiscal ya que fue detectada tiempo más tarde y da cuenta de que Lattanzi omitió decir en su declaración jurada su patrimonio o lo que es más raro, presento cuatro hojas en blanco. Esto será tratado en otra audiencia que aún no tiene fecha fijada. Se trata de la omisión maliciosa de datos, un hecho tan grave como los otros tres.

La defensa de Lattanzi, y se estima que la de su esposa también (son distintos abogados), apelarán la resolución de Garini. Al menos todos en el ámbito tribunalicio de Rufino descuentan ese hecho, para lo cual corre un plazo de cinco días hábiles. Si es apelada, será la cámara de Venado Tuerto la que confirmará o revocará la resolución de la jueza de Rufino, Lorena Garini.

Según consignó este diario en su edición de 6 de noviembre "Lattanzi era el propietario de esa polémica empresa que se presentó a licitación pública para el traslado de piedras. Al asumir, el 10 de diciembre de 2015, se la transfirió a su esposa".

La denuncia la había realizado la comisión de adjudicaciones del Concejo de Rufino cuando alertó de la irregularidad de que sea el propio intendente quien se presente a una licitación pública con una empresa de su entorno familiar. Lo cierto es que finalmente no se presentó y ese es el argumento de Lattanzi para sostener su inocencia.

En cambio para el fiscal Clavero, Lattanzi tuvo toda la intención de favorecerse con el llamado a licitación y sólo desestimó de continuar por el hecho de que fueron los concejales quienes alertaron y denunciaron esa atípica situación de irregularidad.